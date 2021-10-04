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"ЕС ищет способы". Евросоюз прокомментировал возможность расширения присутствия в Украине

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Евросоюз и Украина продолжают обсуждение мер по поддержке Украины, сообщили в ЕС
Евросоюз и Украина продолжают обсуждение мер по поддержке Украины, сообщили в ЕС
Фото: depositphotos.com

ЕС продолжает обсуждать возможные варианты поддержки Украины, сообщили в Европейской службе внешних связей в ответ на запрос "Радіо Свобода" в связи с возможным созданием военно-учебной миссии Евросоюза в Украине.

"Европейский союз ищет способы, как повысить устойчивость Украины, и обсуждение возможных мер по поддержке продолжается", – ответила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на вопрос, когда именно заработает предполагаемая миссия и как она будет взаимодействовать с украинскими Вооруженными силами.

Контекст:

3 октября немецкий телеканал Welt сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии EUATM.

Канал отмечает, что кроме военной миссии, Евросоюз рассматривает и другие способы усиления военного потенциала украинской армии. В их числе – расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

В МИД Украины считают, что появление военно-учебной миссии будет отвечать стратегическим интересам как Украины, так и ЕС. В настоящее время речь на переговорах идет прежде всего об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих, сообщил спикер МИД.

Теги: переговоры, миссия, Европейский союз, ВСУ, военнослужащий, безопасность, Евросоюз, Набила Массрали, ЕС
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