В Евросоюзе подтвердили, что не рассматривают отмену безвиза для Украины

В публикации говорилось, что Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины. По его словам, правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.