В Евросоюзе подтвердили, что не рассматривают отмену безвиза для Украины

"Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, это также результат того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", – сказала Матернова.
При этом она добавила, что в ЕС будут следить за ситуацией.
"Мы будем и дальше мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций", – уточнила Матернова.
Radio Free Europe / Radio Liberty и EUobserver 29 сентября, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщили, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Эту проблему стали обсуждать потому, что граждане указанных стран пользуются безвизом для нелегального проживания в Европе и подачи необоснованных ходатайств о предоставлении убежища.
В публикации говорилось, что Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.
В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины. По его словам, правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима.
Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.
11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.
6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.