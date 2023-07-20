ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ за войну против Украины

"Сегодня совет принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, действие ограничительных мер, направленных против отдельных секторов экономики России. Эти санкции, которые впервые были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время санкции включают широкий спектр секторальных мер, в том числе ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также предусматривают запрет на импорт и транспортировку перевозимой по морю сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также приостановку вещательной деятельности и действия лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ.

"Кроме того, были приняты конкретные меры, призванные укрепить способность ЕС противодействовать обходу санкций", – добавили в пресс-службе.