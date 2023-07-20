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ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ за войну против Украины

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Санкции продлены до 31 января 2024 года
Санкции продлены до 31 января 2024 года
Фото: EPA

Европейский союз продлил на полгода секторальные санкции против России за ее агрессию против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета 20 июля.

"Сегодня совет принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, действие ограничительных мер, направленных против отдельных секторов экономики России. Эти санкции, которые впервые были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время санкции включают широкий спектр секторальных мер, в том числе ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также предусматривают запрет на импорт и транспортировку перевозимой по морю сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также приостановку вещательной деятельности и действия лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ.

"Кроме того, были приняты конкретные меры, призванные укрепить способность ЕС противодействовать обходу санкций", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. 

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности, запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем, а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС принял 11 пакетов санкций.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, война России против Украины, Евросоюз
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