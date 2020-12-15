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Еще один нардеп от "Слуги народа" заболел COVID-19

По словам нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, он лечится от COVID-19 дома.

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Герус: Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно
Герус: Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно
Фото: Andriy Gerus / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook 15 декабря.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10222428143546082

14 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что COVID-19 переболели или болеют 211 сотрудников аппарата Верховной Рады и 128 нардепов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине за время эпидемии коронавирус подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.

Теги: Верховная Рада, Андрей Герус, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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