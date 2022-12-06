"Это моя работа". Верещук прокомментировала решение российского суда о ее заочном аресте

"СМИ написали, что россияне заочно арестовали и объявили меня в розыск за "посягательство на территориальную целостность России". Все меня об этом спрашивают. Ну что я могу сказать? Это моя работа", – написала она.

Верещук сопроводила свой пост фото, на котором она снята смеющейся.

Вместе с Верещук российский суд заочно арестовал и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. СМИ России объявили, что украинки "объявлены в международный розыск" и "арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на ее территории". В чем состоит нарушение, не указывалось.

Джапарова обвинения назвала абсурдными. "Нельзя нарушить то, чего не существует... Такой шаг – не что иное, как смешная попытка запугать меня и показать силу там, где ее нет", – сказала заместитель главы МИД.