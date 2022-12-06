"Это моя работа". Верещук прокомментировала решение российского суда о ее заочном аресте

"СМИ написали, что россияне заочно арестовали и объявили меня в розыск за "посягательство на территориальную целостность России". Все меня об этом спрашивают. Ну что я могу сказать? Это моя работа", – написала она.
Верещук сопроводила свой пост фото, на котором она снята смеющейся.
Вместе с Верещук российский суд заочно арестовал и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. СМИ России объявили, что украинки "объявлены в международный розыск" и "арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на ее территории". В чем состоит нарушение, не указывалось.
Джапарова обвинения назвала абсурдными. "Нельзя нарушить то, чего не существует... Такой шаг – не что иное, как смешная попытка запугать меня и показать силу там, где ее нет", – сказала заместитель главы МИД.
Ирина Верещук занимает пост министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий с 4 ноября 2021 года. 11 декабря 2020 года она стала одной из 849 граждан Украины, против которых российским правительством введены санкции.
Эмине Джапарова стала первым заместителем главы МИД Украины 18 мая 2020 года. Также она является главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.