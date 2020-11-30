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"Это провал". В КИУ сообщили, что Рада приняла только 7% законопроектов правительства Шмыгаля

У законодательной работы Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем успешность ниже, чем у правительства Алексея Гончарука, отметили в Комитете избирателей Украины.

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Правительство Шмыгаля (на фото крайний справа) было сформировано 4 марта
Правительство Шмыгаля (на фото крайний справа) было сформировано 4 марта
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

За время работы Кабинета Министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада приняла 7% их законопроектов. Об этом 30 ноября проинформировал Комитет избирателей Украины (КИУ).

"За период с 5 марта по 30 ноября правительство подало в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них принято (стали действующими законами) – 12 проектов. Таким образом, продуктивность работы правительства за первые девять месяцев работы составила всего 7%", – говорится в сообщении.

В КИУ отметили, что половина принятых законов является "ратификацией соглашений, голосование за которые часто являются техническим вопросом и имеет поддержку различных фракций".

"Показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля являются более низкими, чем у Алексея Гончарука. Правительством Гончарука за период с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года было подано 138 проектов законов, 31 из которых, или 22%, стали действующими законами", – объяснили в общественной организации.

По их данным, законодательные показатели правительства Шмыгаля также ниже, чем у правительства Владимира гройсмана в период с 15 апреля по 15 декабря 2016 года.

"7% принятых правительственных законов – это провал законодательной работы Кабинета Министров. Но это вопрос не только к правительству, но и к монобольшинству, депутаты которого часто подменяют собой работу правительства", – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Правительство Шмыгаля было сформировано 4 марта. Сообщения о его возможной отставке периодически появляются с мая.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, Комитет избирателей Украины, Алексей Кошель, законопроект, Денис Шмыгаль
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