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"Это уже диагноз". "Евросолидарность" назвала Порошенко "настоящим президентом Украины", но позже исправила это

На YouTube-канале партии "Европейская солидарность" появился ролик с новогодним поздравлением пятого президента Украины Петра Порошенко. Изначально его подписали как "Новогоднее поздравление настоящего Президента Украины – Петра Порошенко".

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Порошенко записал личное новогоднее поздравление
Порошенко записал личное новогоднее поздравление
Скриншот: Європейська Солідарність / YouTube

Партия "Европейская солидарность" опубликовала 31 декабря на своем YouTube-канале ролик с новогодним пожеланием пятого президента Украины и лидера этой политсилы Петра Порошенко, которое изначально подписала как "поздравление настоящего Президента Украины".

На видеозапись обратили внимание пользователи социальных сетей. В частности, название высмеял у себя в Facebook 3 января ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров.  

"Это уже диагноз", – прокомментировал он поступок "Евросолидарности" и прикрепил в своем посте скриншот изначального названия видео. 

https://www.facebook.com/maks.nazaroff/posts/3666218153446116

"Новогоднее поздравление настоящего Президента Украины – Петра Порошенко", – говорилось в названии ролика.

В описании видео содержится хештег "#НовогоднееПоздравлениеПрезидентаУкраины".

Свои комментарии под видео на момент публикации новости оставили 2447 пользователей YouTube. Подавляющее большинство благодарит Порошенко, поздравляет его с Новым годом и называет "Гетьманом".

"Скажите кто-нибудь ему, что в 2018-м его не избрали и он уже не президент", – говорится в одном не хвалебном комментарии от Виктора Иванова. В то же время издание "Страна" заметило ранее несколько негативных комментариев.

"Желаю всем хорошего нового года без этого "настоящего президента", "Ага, да, еще один настоящий президент в Ростове сидит – хотите к нему? У вас будет хорошая компания", писали люди.

Президентом Украины в настоящее время является Владимир Зеленский. официально на эту должность он вступил 20 мая 2019 года. Во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовало более 13,5 млн украинцев, а за его оппонента Порошенко – 4,5 млн.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, гетьман, поздравление, Европейская солидарность, Максим Назаров, Новый год 2021
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