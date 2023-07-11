"Это ваш Ермак?" – "Ну, можно так сказать". Ким рассказал Мосейчук о своем первом заме Решетилове

"Решетилов Георгий Александрович…" – сказал Ким. "Он же Гоша, он же Гога…" – отреагировала Мосейчук.

"Да-да. Он же Валера, он же Гоня", – заявил глава области.

Ким рассказал, что с Решетиловым знаком больше 10 лет.

"Этот человек – профессионал. Мы знакомы больше 10 лет. Это предохранитель, предотвратитель, такова и должна быть функция первого заместителя, контролирующего в принципе весь документооборот. Для того чтобы мои задачи имели правильную форму", – объяснил он.

Мосейчук уточнила: "Это ваш Ермак?" – имея в виду задачи, которые выполняет глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Ну, можно так сказать, действительно", – ответил Ким.

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Видео: Наталія Мосейчук / YouTube