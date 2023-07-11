"Это ваш Ермак?" – "Ну, можно так сказать". Ким рассказал Мосейчук о своем первом заме Решетилове

"Решетилов Георгий Александрович…" – сказал Ким. "Он же Гоша, он же Гога…" – отреагировала Мосейчук.
"Да-да. Он же Валера, он же Гоня", – заявил глава области.
Ким рассказал, что с Решетиловым знаком больше 10 лет.
"Этот человек – профессионал. Мы знакомы больше 10 лет. Это предохранитель, предотвратитель, такова и должна быть функция первого заместителя, контролирующего в принципе весь документооборот. Для того чтобы мои задачи имели правильную форму", – объяснил он.
Мосейчук уточнила: "Это ваш Ермак?" – имея в виду задачи, которые выполняет глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Ну, можно так сказать, действительно", – ответил Ким.
Решетилов до сентября 2020 года был руководителем аппарата Николаевской областной государственной администрации. Потом был назначен первым заместителем председателя Николаевской ОГА, еще при предшественнике Кима Александре Стаднике. С 17 по 25 ноября 2020 года был временно исполняющим обязанности председателя Николаевской ОГА.
Издание "Цензор.НЕТ" 22 июня сообщило со ссылкой на источники, что 23 июня по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны президент Владимир Зеленский может принять ряд кадровых решений по Киеву. В частности, Кима могут назначить главой КГВА. По информации издания, принципиальное согласие Кима на назначение получено. Журналисты отмечали, что в Николаевской ОГА уже обсуждают вызов Кима в Киев и его преемником в области называли Решетилова.
Ким отреагировал на пост в Telegram главного редактора "НикВести" Олега Деренюги о том, что Telegram-канал "Карточный офис" намекает на возможное назначение Кима главой КГВА. "Как говорил [бизнесмен Игорь] Коломойский, не было таких планов", – написал Ким. В комментарии LB.ua Ким также не подтвердил информацию о его возможной новой должности. "Впервые об этом слышу", – сказал он.