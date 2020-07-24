Еврокомиссия озвучила Украине условия для получения второго транша помощи в €600 млн

Второй транш в размере €600 млн из общего пакета помощи в размере в €1,2 млрд от Европейского союза Украина получит, если выполнит ряд условий. Прежде всего, Украина должна провести судебную и банковскую реформы, перезагрузить налоговую и таможенную администрации.

Украина получит второй транш в размере €600 млн из всего объема макрофинансовой помощи в €1,2 млрд от Европейского союза, если выполнит ряд шагов. В их числе – реформа судебной и банковской систем, ликвидация налоговой милиции, изменение условий конкурсов на занятие высших должностей в Кабмине и на государственных предприятиях Украины. Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Прежде всего, Украина должна провести судебную реформу. Первый пункт – полная перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей. Ее членов должен отбирать специально созданная конкурсная комиссия с участием международных представителей.

Кроме того, в судебной системе должна быть комиссия по вопросам добропорядочности и этики. Ее главная задача – перезагрузка Высшего совета правосудия. В составе комиссии также должны быть международные представители.

Украина должна завершить аттестацию региональных прокуроров, а также завершить и запустить в работу автономный реестр дел, которые расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Есть требования и к Кабмину. Правительство должно завершить "коронавирусные конкурсы" на должности высшего уровня, при которых кандидатов назначали без отбора и заполнить все "временно назначенные" должности.

Правительство обязано реформировать налоговую и таможенную администрацию.

"Предстоит полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также совершенствование системы мониторинга НДС, внедрение электронных кассовых регистраторов и тому подобное", – говорится в статье.

Кабинет Министров должен также ликвидировать налоговую милицию. Верховная Рада должна принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции СБУ и национальной полицией.

Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналог.

Не забыли в Евросоюзе и реформе банковской системы. В соответствии с условиями транша, Украина должна восстановить активы в государственных банках. При необходимости делать это нужно через суды и уголовное преследование.

Конкретных индикаторов в этом блоке требований нет, поэтому Еврокомиссия сама будет оценивать, насколько честно Украина возвращает активы, выведенные из "Приватбанка".

Минздрав Еврокомиссия обязывает передавать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты ГП "Медицинские закупки Украины" [кроме закупок через специализированные международные закупочные организации].

Кабмин также должен продолжить реформировать систему корпоративного управления госпредприятий в соответствии с принципами ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]. В связи с этим должны быть созданы наблюдательные советы и назначено по конкурсу высшее руководство 10 крупнейших государственных предприятий.

Список реформ для получения Украиной второго макрофинансового транша большой. В правительстве думают, что выполнить их вполне реально, сказано в статье.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины.

По его словам, это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу.