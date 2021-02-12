Евросоюз подтвердил готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцине от COVID-19 – Совет ассоциации Украина – ЕС

Совет ассоциации между Украиной и Евросоюзом ожидает возобновления возможностей для путешествий граждан, "как только это позволят эпидемические условия".

В Украине вакцинация от коронавируса пока не начиналась Фото: EPA

Европейский союз подтвердил, что готов помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам 7-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое опубликовано на сайте украинского правительства 12 февраля.

"Совет ассоциации подчеркнул единство, солидарность и взаимную преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19. ЕС подтвердил свою готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию вакцинации посредством регионального проекта со Всемирной организацией здравоохранения, который был учрежден сегодня", – говорится в заявлении.

Также Совет ассоциации ожидает возобновления возможностей для путешествий граждан, "как только это позволят эпидемические условия".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине пока не начиналась вакцинация населения от коронавируса. Старт кампании в стране наметили на середину февраля.

В конце января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина готова выкупить излишки вакцин у государств – членов Евросоюза.