Фельдман назвал трусостью попытку Спасского откреститься от фактического руководства фракцией ОПЗЖ в Харьковском горсовете

"На все эти фейсбучные баталии и "бокс по интернету" у меня нет ни времени, ни желания. Ответить Спасскому вынужден. По сути, без лирических отступлений. Я не ошибся, когда назвал его руководителем фракции в горсовете. Потому что де-факто это так и есть. Открещиваться от этого – элементарная трусость. Теперь о главном: когда "хочется кушать" – основной мотив действия или бездействия в сессионном зале, когда позиция становится разменной монетой, чтобы урвать себе кусок, человека уже нет. Есть только желудок. Такие "желудки" есть, увы, в любой политической партии – ничего не сделавшие для города, идущие в политику, чтобы урвать, выменять, выпросить себе пайку. Но, к счастью, в каждой политической силе есть "ум, честь и совесть". Это правда, и она всех рано или поздно расставит по своим местам", – написал политик.

Контекст: 14 июля Фельдман в Facebook обвинил Спасского в "дирижировании" однопартийцами при голосовании. Спасский ответил также на странице в Facebook, что Фельдман ошибся, назвав его главой фракции, и заявил, что обвинения голословны.