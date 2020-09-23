Фигуранта "дела рюкзаков Авакова" освободили от наказания

Харьковского предпринимателя Владимира Литвина, фигурировавшего в деле о злоупотреблениях при поставке тактических рюкзаков для Национальной гвардии Украины, освободили от наказания в виде пяти лет лишения свободы. Это следует из решения Червонозаводского районного суда Харькова от 17 сентября, которое размещено в Едином реестре судебных решений.
Двухлетний испытательный срок осужденного завершился 11 сентября. Он не совершил за это время правонарушений и не привлекался к уголовной ответственности.
В таком случае закон предусматривает освобождение от наказания.
В феврале 2016 года программа "Схемы" обнародовала тайную видеозапись, предположительно сделанную в декабре 2014 года в кабинете бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря. На ней хозяин кабинета якобы договаривался о сомнительной процедуре госзакупки партии тактических рюкзаков с человеком, которого авторы расследования идентифицировали как сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
В марте 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за расследование этого дела.
31 октября 2016 года НАБУ сообщило Авакову-младшему, Чеботарю и Литвину о подозрении в злоупотреблениях при закупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины. Им вменяли растрату на сумму 14 млн грн.
Литвин был представителем фирмы Turboseo, которая победила в тендере Министерства внутренних дел. В дальнейшем эту компанию признали фиктивной.
В апреле 2018 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по этому делу.
В июле прокурор САП Василий Кричун вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря. В деле остался единственный фигурант – Литвин, который признал вину в мошенничестве и подделке документов.
11 сентября 2018 года суд в Харькове приговорил Литвина к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Подсудимого обязали возместить госбюджету убытки в размере 4,85 млн грн. Тот выплатил назначенную судом компенсацию убытков.