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Фигуранта "дела рюкзаков Авакова" освободили от наказания

Истек двухлетний испытательный срок, который суд назначил предпринимателю Владимиру Литвину, признавшему вину в так называемом деле рюкзаков. Мужчина в этот период не совершил нового преступления, и его освободили от наказания. В деле фигурировал сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр.

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Литвина приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года
Литвина приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года
Фото: Владимир Литвин / Facebook

Харьковского предпринимателя Владимира Литвина, фигурировавшего в деле о злоупотреблениях при поставке тактических рюкзаков для Национальной гвардии Украины, освободили от наказания в виде пяти лет лишения свободы. Это следует из решения Червонозаводского районного суда Харькова от 17 сентября, которое размещено в Едином реестре судебных решений.

Двухлетний испытательный срок осужденного завершился 11 сентября. Он не совершил за это время правонарушений и не привлекался к уголовной ответственности.

В таком случае закон предусматривает освобождение от наказания.

В феврале 2016 года программа "Схемы" обнародовала тайную видеозапись, предположительно сделанную в декабре 2014 года в кабинете бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря. На ней хозяин кабинета якобы договаривался о сомнительной процедуре госзакупки партии тактических рюкзаков с человеком, которого авторы расследования идентифицировали как сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В марте 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за расследование этого дела.

31 октября 2016 года НАБУ сообщило Авакову-младшему, Чеботарю и Литвину о подозрении в злоупотреблениях при закупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины. Им вменяли растрату на сумму 14 млн грн.

Литвин был представителем фирмы Turboseo, которая победила в тендере Министерства внутренних дел. В дальнейшем эту компанию признали фиктивной.

В апреле 2018 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по этому делу.

В июле прокурор САП Василий Кричун вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря. В деле остался единственный фигурант – Литвин, который признал вину в мошенничестве и подделке документов.

11 сентября 2018 года суд в Харькове приговорил Литвина к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Подсудимого обязали возместить госбюджету убытки в размере 4,85 млн грн. Тот выплатил назначенную судом компенсацию убытков.

Теги: МВД, Харьков, Национальная гвардия, Сергей Чеботарь, НАБУ, САП, Александр Аваков, суд
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