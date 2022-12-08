ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ГБР Украины вступило в Международную ассоциацию антикоррупционных органов

Членство в ассоциации поможет ГБР расширить связи с ведущими мировыми игроками, занимающимися борьбой с коррупцией, заявили в бюро
Членство в ассоциации поможет ГБР расширить связи с ведущими мировыми игроками, занимающимися борьбой с коррупцией, заявили в бюро
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины стало членом Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA). Такое решение было принято на 12-м общем собрании членов этой организации, сообщило ГБР 8 декабря.

"Членство в Международной ассоциации антикоррупционных органов будет способствовать расширению связей ГБР с ведущими мировыми игроками, занимающимися борьбой с коррупцией. Позволит нарабатывать общие международные стратегии и конструктивные дискуссии, направленные на развитие институтов и обществ, и основанные на добродетельности и верховенстве права", – говорится в сообщении.

Как напомнили в бюро, IAACA – независимая организация по борьбе с коррупцией. Ее основная цель – содействие эффективной имплементации Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году, а также помощь антикоррупционным органам со всего мира в предотвращении и борьбе с коррупцией. Офис ассоциации находится в Гонконге.

На сегодня более 150 правоохранительных органов из разных стран и юрисдикций присоединились к IAACA на правах членов. Вместе с ГБР в ассоциацию вошли антикоррупционные органы из Великобритании, Бельгии, Болгарии, Аргентины и других стран.

"Этот шаг является очередным свидетельством интеграции отечественной и европейской антикоррупционных программ", – уверены в ГБР.

Контекст:

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. В ноябре 2018 года ГБР официально начало работу.

Теги: коррупция, Государственное бюро расследований, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава ЕС
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава ЕС
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
"Марш жінок" о проекте "5 канала": Журналисток обнажили и сфотографировали тело, которое должны использовать мужчины для "вдохновения"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
"Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы над оккупантами
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы над оккупантами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (164556)
2
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (88671)
3
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (54787)
4
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (52161)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (51504)
6
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (44775)
7
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео (33789)
8
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (32605)
 
 
 
 