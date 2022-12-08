ГБР Украины вступило в Международную ассоциацию антикоррупционных органов

Членство в ассоциации поможет ГБР расширить связи с ведущими мировыми игроками, занимающимися борьбой с коррупцией, заявили в бюро Фото: dbr.gov.ua

"Членство в Международной ассоциации антикоррупционных органов будет способствовать расширению связей ГБР с ведущими мировыми игроками, занимающимися борьбой с коррупцией. Позволит нарабатывать общие международные стратегии и конструктивные дискуссии, направленные на развитие институтов и обществ, и основанные на добродетельности и верховенстве права", – говорится в сообщении.

Как напомнили в бюро, IAACA – независимая организация по борьбе с коррупцией. Ее основная цель – содействие эффективной имплементации Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году, а также помощь антикоррупционным органам со всего мира в предотвращении и борьбе с коррупцией. Офис ассоциации находится в Гонконге.

На сегодня более 150 правоохранительных органов из разных стран и юрисдикций присоединились к IAACA на правах членов. Вместе с ГБР в ассоциацию вошли антикоррупционные органы из Великобритании, Бельгии, Болгарии, Аргентины и других стран.

"Этот шаг является очередным свидетельством интеграции отечественной и европейской антикоррупционных программ", – уверены в ГБР.