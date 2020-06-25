Геращенко о реформе полиции: Это была не переаттестация, а судилище

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскритиковал реформу полиции, которая была проведена тогдашним главой Национальной полиции Хатией Деканоидзе.
"Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище. В комиссии брались люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Я присутствовал при оценке полицейских и видел, как, например, проходит тестирование на логику. Например, там треугольник, квадратик, шарик, их надо правильно расположить по порядку, такого рода задания. И хорошие опера, которые готовы ловить преступников, они вообще в первый раз такие тесты видели. Им эти тесты не дали изучить и подготовиться. И я тогда заставил Хатию, чтобы сами члены комиссий стали проходить эти тесты", – сказал Геращенко в интервью "РБК-Украина".
Он отметил, что сам настоял на создании апелляционных комиссий, а Деканоидзе попросила его войти в них.
"Венец переаттестации был таков: в одном из районов Киевской области, кажется в Сквирском, было пять следователей и аттестационная комиссия уволила всех их. А кто будет расследовать преступления, где вы найдете людей, которые в Сквирском районе за те деньги будут делать работу? Как можно оценивать людей заранее предвзято: что все... человек является преступником только потому, что он в полиции? Ребята, у нас есть проблемы, но работать-то с кем? Мы что с Марса привезем людей или академиков наймем за эту зарплату?" – сказал Геращенко.
По его словам, есть люди с низким уровнем знаний, однако уровень зарплат в сельской местности такой, что найти подходящего человека невозможно.
"Вот, как найти в Кагарлыке абсолютно чистых людей на зарплату в 15 тысяч гривен?.. Мы стараемся отбирать лучших, создавать им условия, мы не закрытая система. Если кому-то что-то не нравится, пожалуйста, приходите к нам работать. Я на днях говорил депутатам фракции "Голос": давайте, приходите к нам, надевайте шлемы, становитесь в цепочку, идите под суд и постойте там часиков пять, когда вас будут оскорблять, плевать в лицо и т.д. И посмотрим, что вы потом скажете", – подчеркнул Геращенко.
Он отметил, что есть правоохранители, которые занимаются прослушкой или слежкой, которых на переаттестации спрашивали о роде занятий.
"Но вся их работа является секретной, и, чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали. Мы их потом восстанавливали на апелляционных комиссиях... Это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих", – добавил чиновник.
Полицейская реформа в Украине стартовала в 2015 году. В Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. С ноября 2015 года по октябрь 2016-го в Украине проходила аттестация сотрудников Национальной полиции. 3 октября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков, рассказывая об итогах аттестации, сообщил, что более 5,2 тыс. полицейских ее не прошли. Затем многие из них подали в суд и добились возвращения на службу.