Геращенко о реформе полиции: Это была не переаттестация, а судилище

В ходе переаттестации сотрудников правоохранительных органов, начатой в 2015 году, Министерство внутренних дел Украины потеряло большое количество хороших специалистов, заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскритиковал реформу полиции, которая была проведена тогдашним главой Национальной полиции Хатией Деканоидзе.

"Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище. В комиссии брались люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским. Я присутствовал при оценке полицейских и видел, как, например, проходит тестирование на логику. Например, там треугольник, квадратик, шарик, их надо правильно расположить по порядку, такого рода задания. И хорошие опера, которые готовы ловить преступников, они вообще в первый раз такие тесты видели. Им эти тесты не дали изучить и подготовиться. И я тогда заставил Хатию, чтобы сами члены комиссий стали проходить эти тесты", – сказал Геращенко в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что сам настоял на создании апелляционных комиссий, а Деканоидзе попросила его войти в них.

"Венец переаттестации был таков: в одном из районов Киевской области, кажется в Сквирском, было пять следователей и аттестационная комиссия уволила всех их. А кто будет расследовать преступления, где вы найдете людей, которые в Сквирском районе за те деньги будут делать работу? Как можно оценивать людей заранее предвзято: что все... человек является преступником только потому, что он в полиции? Ребята, у нас есть проблемы, но работать-то с кем? Мы что с Марса привезем людей или академиков наймем за эту зарплату?" – сказал Геращенко.

По его словам, есть люди с низким уровнем знаний, однако уровень зарплат в сельской местности такой, что найти подходящего человека невозможно.

"Вот, как найти в Кагарлыке абсолютно чистых людей на зарплату в 15 тысяч гривен?.. Мы стараемся отбирать лучших, создавать им условия, мы не закрытая система. Если кому-то что-то не нравится, пожалуйста, приходите к нам работать. Я на днях говорил депутатам фракции "Голос": давайте, приходите к нам, надевайте шлемы, становитесь в цепочку, идите под суд и постойте там часиков пять, когда вас будут оскорблять, плевать в лицо и т.д. И посмотрим, что вы потом скажете", – подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что есть правоохранители, которые занимаются прослушкой или слежкой, которых на переаттестации спрашивали о роде занятий.

"Но вся их работа является секретной, и, чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали. Мы их потом восстанавливали на апелляционных комиссиях... Это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих", – добавил чиновник.

Полицейская реформа в Украине стартовала в 2015 году. В Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. С ноября 2015 года по октябрь 2016-го в Украине проходила аттестация сотрудников Национальной полиции. 3 октября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков, рассказывая об итогах аттестации, сообщил, что более 5,2 тыс. полицейских ее не прошли. Затем многие из них подали в суд и добились возвращения на службу.