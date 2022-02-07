Гетманцев уничтожает легальный бизнес в Украине, а лоббирует отмену налогов для азартных игр – политолог

Тарас Загородний: Когда господин Гетманцев начинает нести чепуху, что где-то везде в Европе кассовые аппараты... Ложь. Я лично видел кучу мест, где принимают расчеты только наличными Фото: Taras Zahorodniy / Facebook

"Я всегда говорю, что оппозиции следует беречь и желать успеха в деятельности господину Гетманцеву и еще [его коллеге по фракции Галине] Третьяковой, беречь их здоровье. Потому что ту ненависть, которую они вызывают к власти, особенно тех предпринимателей, который сдуру голосовали за [президента Владимира] Зеленского, можно только представить. Когда он с таким каменным лицом говорит, что предпринимателей будем давить", – объяснил политолог.

При этом, по его словам, Гетманцев продвигает откровенно лоббистский законопроект, что предусматривает отмену почти всех налогов на игорный бизнес, "который ему не чужой". Также в Раде зарегистрировали законопроект в том числе его авторства, которым предлагается снять таможенные платежи с импорта битума.

"Потому что у нас есть "Большое строительство", туда надо закапывать деньги. Взаимосвязь между "Большим строительством" и этими [налоговыми] проверками бизнеса прямая: нужно деньги выдавливать у всех, у всего бизнеса, чтобы украсть на "Большом строительстве". Это все, что интересует эту власть", – убежден эксперт.

Он заявил, что Гетманцев говорит неправду, когда проталкивает для принятия проекты, которые делают невозможным ведение бизнеса в Украине.

"Суть единого налога в том, что если ты платишь, то тебя не имеют права проверять. Потому у нас и бизнес так активно развивался постоянно, особенно малый. А когда они [власть] говорят, что налоги не платятся, то они лгут. В прошлом году был рекорд, когда единый налог уплатили. И когда господин Гетманцев начинает нести чепуху, что где-то везде в Европе кассовые аппараты... Ложь. Я лично видел кучу мест, где принимают расчеты только наличными", – резюмировал политолог.