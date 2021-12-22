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Глава Криворожского райсовета заявил, что близкий к Юзику депутат устроил драку с ветераном АТО, чтобы сорвать сессию

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Виктор Мудрый: Я так понимаю, что цель была одна: изъять печать райсовета, чтобы не дать мне поставить печать на решении и не дать этому решению вступить в силу
Виктор Мудрый: Я так понимаю, что цель была одна: изъять печать райсовета, чтобы не дать мне поставить печать на решении и не дать этому решению вступить в силу
Фото: one.kr.ua

Близкий к нардепу от "Слуги народа" Юрию Корявченкову (до выборов в Раду – актеру Юзику из 95-квартала) глава фракции "Слуга народа" в Кироворожском райсовете Александр Фастовец устроил массовую драку, чтобы сорвать сессию, заявил 22 декабря в эфире телеканала "Прямий" глава Криворожского райсовета Виктор Мудрый.

Он рассказал, что во исполнение решений судов двух инстанций 21 декабря депутаты собирались проголосовать за передачу 5000 га предприятия "Широковское" жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании: героям АТО, медикам, учителям и другим категориям. Фастовец, которого Мудрый называет бизнес-партнером Юзика, имеет, как утверждает глава райсовета, к этой земле интерес.

"Фастовец не один год незаконно засевает эту землю. Раньше рейдерским путем ее передали громаде с карманным главой-коррупционером и через договоры теневой аренды эта земля перешла в аренду Фастовцу, который получал серьезные доходы. По оценкам экспертов, это порядка 4 млн долларов в год. Ему вчера было, что терять", – заявил он.

По словам главы райсовета, перед началом сессии Фастовец и его коллега по фракции Денис Векленко завели в райсовет титушек, которые выломали дверь и ворвались в сессионный зал.

"Чтобы сорвать сессию, Фастовец выбежал на президиум, его однопартиец начал "резать" микрофоны. Перед этим мы награждали участников АТО. Один из них подошел, хотел остановить действия Векленко. Тот начал плевать ему в лицо. Чтобы спровоцировать потасовку, Фастовец подошел к участнику АТО и ударил его кулаком в лицо", – сообщил Мудрый.

Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что здание райсовета заминировано и потребовали эвакуировать всех присутствующих, отметил он.

"Это вызвало уже откровенный смех. Все понимали: это необходимо, чтобы сорвать сессию. Депутаты и люди не вышли из зала. Вопрос поставили на голосование", – добавил Мудрый.

После того, как депутаты райсовета приняли решение в пользу местных жителей, полиция начала проверку здания райсовета на предмет взрывоопасных предметов, а также провела обыск в кабинете главы райсовета.

"У нас изъята почти вся компьютерная техника на сегодня, вся документация. Я так понимаю, что цель была одна: изъять печать райсовета, чтобы не дать мне поставить печать на решении и не дать этому решению вступить в силу", – сообщил Мудрый.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Прямий / YouTube
Теги: Кривой Рог, самоуправление, обыски, Слуга народа, Юрий Корявченков
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