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ПОЛИТИКА

В горсовете Кривого Рога заявили, что "по команде Офиса президента" против первого заместителя мэра возобновили уголовные производства

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Евгений Удод: Политика жесткая штука, иногда очень грязная
Евгений Удод: Политика – жесткая штука, иногда очень грязная
Фото: kr.gov.ua

Днепропетровская областная прокуратура снова открыла уже расследованные и закрытые из-за отсутствия состава преступления уголовные дела по событиям десятилетней давности против первого заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода, заявила 15 декабря пресс-служба горсовета на своем официальном сайте. По информации горсовета, прокуратура требует для Удода меру пресечения в виде 9 млн грн залога.

"Областной прокуратурой по команде Офиса президента (как было заявлено первым заместителем руководителя облпрокуратуры Валерием Прихожановым) возобновлены старые уголовные дела 2017 года против первого заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода, ранее закрытые из-за отсутствия состава преступления после прохождения всех процессуальных действий, опросов, допросов и экспертиз. Дело возобновлено 10 декабря 2021 года, и 15 декабря 2021 года уже вручено сообщение о "подозрении". Сейчас эти материалы оформлены в новое уголовное производство по двум эпизодам", – сказано в сообщении пресс-службы.

В горсовете подчеркнули, что с 2015-го по 2020 год на городские власти Кривого Рога и ряда народных депутатов от Кривого Рога "осуществлялось самое серьезное системное давление со стороны тогдашней власти", чтобы заменить мэра и горсовет и заставить народных депутатов голосовать в парламенте "против своей совести, по указанию властей".

"Все мы помним и силовые захваты горисполкома, и повторные незаконные выборы мэра Кривого Рога в 2016 году, когда с треском проиграл [тогдашний нардеп Семен] Семенченко, и более 500 проверок, которые закончились ничем. Одним из эпизодов этого политического конфликта было задержание заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры Валерия Нетяженко. В тюрьме на Нетяженко оказывалось давление как со стороны силовиков, так и со стороны бандитов, которых пустили к нему в камеру и подписали абсурдные показания. Якобы Евгений Удод – ни разу в жизни с ним даже не разговаривавший с глазу на глаз, а только в рамках совместных совещаний – угрожал "применить к нему пистолет". Наедине, без свидетелей. И доказательств нет, как и быть не могло, потому что не было самого факта", – цитирует пресс-служба адвоката Дмитрия Манелюка.

Он заявил, что силовики придумали этот эпизод и заставили Нетяженко подписать показания, "угрожая бандитами и шантажируя двумя детьми-инвалидами, чтобы подвести Удода не под экономическую, а под уголовную статью, не предусматривающую залог".

"Дело абсурдно, конечно, оно рассыпалось и было закрыто, но теперь открыто снова. Очень надеемся, что те, кто давал команду восстановить, хотя бы ее читали. Второй эпизод касается 2011-го и связан с решениями Днепропетровского областного совета, принятыми депутатами на сессии. Напоминаем, что Удод в то время был председателем облсовета. Решение облсовета №160-8/VI от 12 августа 2011 года касалось приема объектов недвижимого имущества (бесхозные электросети) на баланс коммунального предприятия "Электросеть-Южное". В связи с тем, что это имущество в 2013 году КП "Электросети-Южное" (без всякого участия облсовета) было продано за 9,7 млн грн (сумма ущерба, по мнению прокуроров, 357 723 грн) ПАО ДТЭК "Днепрооблэнерго", прокуратура видит в решении облсовета "преступное намерение". При этом ни решения сессии, ни вопросы, связанные с продажей, не были до сегодняшнего дня ни опротестованы прокуратурой, ни обжалованы в суде", – сказал Манелюк.

Удод считает дело политическим.

"Я уверен в своей правоте, скрываться не собираюсь, хотел бы скорейшего рассмотрения и передачи дела в суд. Или его повторного закрытия. Политика – жесткая штука, иногда очень грязная", – заявил он.

Теги: Кривой Рог, прокуратура, Днепропетровская область, горсовет, уголовное производство, Офис президента Украины, Евгений Удод
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