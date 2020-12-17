Глава Полтавской ОГА Синегубов: Сейчас очень остро стоит вопрос следующего шага децентрализации – передачи имущества объединенным общинам

Передача имущества территориальным общинам должна произойти быстро и безболезненно, подчеркнул глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

В Полтавской области процесс реорганизации районных государственных администраций и передачи коммунального имущества территориальным общинам будет контролировать рабочая группа, создание которой инициировал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов. Об этом сообщает сайт ОГА.

"Профильный закон принят Верховной Радой и подписан президентом. Сейчас очень остро стоит вопрос следующего шага децентрализации – передачи имущества. Облгосадминистрация будет координировать эту деятельность. Созданная рабочая группа должна оперативно решать проблемные вопросы. Понимаем, что их много, поэтому постоянно будем коммуницировать. Еженедельно проводим тематические совещания с профильным министерством. Передача имущества территориальным общинам должна произойти быстро и безболезненно", – подчеркнул он.

В законе о добровольном объединении территориальных общин предполагалось, что передачу сельским, поселковым и городским советам объектов, находящихся на балансе и закрепленных за районными советами, нужно уже давно было начать, добавил директор юридического департамента облгосадминистрации Андрей Олефир.

"Инициатором процесса должна быть принимающая сторона. Кроме того, необходимо достичь консенсуса, чтобы соответствующие решения не принимались вслепую. Согласно закону №1009, действует публичное правопреемство. Поэтому если райсоветы, которые потеряли полномочия, не успели допередать имущество, то эту функцию осуществляют с приобретением соответствующего статуса вновь избранные советы. Имущество может передаваться как движимое, так и недвижимое, а также целостные имущественные комплексы", – рассказал он.

Сопровождать передачу объектов здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы будут профильные департаменты ОГА.

"Процесс передачи коммунального имущества территориальным общинам очень важен. Нужно совместно искать пути и решения, как его реализовать. На первый взгляд, в некоторых случаях упираемся в процедурные, юридические преграды, но должны понимать, что стоит на кону. Чтобы не возникло ситуации, что с 1 января заведения останутся без источников финансирования. Поэтому необходимо принять все меры и найти необходимую коммуникацию между районными советами и территориальными общинами, чтобы эти решения были приняты", – добавил замглавы ОГА Евгений Греков.

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.