ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Полтавской ОГА Синегубов: Сейчас очень остро стоит вопрос следующего шага децентрализации – передачи имущества объединенным общинам

Передача имущества территориальным общинам должна произойти быстро и безболезненно, подчеркнул глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олег Синегубов: Созданная рабочая группа должна оперативно решать проблемные вопросы. Понимаем, что их много
Олег Синегубов: Созданная рабочая группа должна оперативно решать проблемные вопросы. Понимаем, что их много
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Полтавской области процесс реорганизации районных государственных администраций и передачи коммунального имущества территориальным общинам будет контролировать рабочая группа, создание которой инициировал председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов. Об этом сообщает сайт ОГА.

"Профильный закон принят Верховной Радой и подписан президентом. Сейчас очень остро стоит вопрос следующего шага децентрализации – передачи имущества. Облгосадминистрация будет координировать эту деятельность. Созданная рабочая группа должна оперативно решать проблемные вопросы. Понимаем, что их много, поэтому постоянно будем коммуницировать. Еженедельно проводим тематические совещания с профильным министерством. Передача имущества территориальным общинам должна произойти быстро и безболезненно", – подчеркнул он.

В законе о добровольном объединении территориальных общин предполагалось, что передачу сельским, поселковым и городским советам объектов, находящихся на балансе и закрепленных за районными советами, нужно уже давно было начать, добавил директор юридического департамента облгосадминистрации Андрей Олефир. 

"Инициатором процесса должна быть принимающая сторона. Кроме того, необходимо достичь консенсуса, чтобы соответствующие решения не принимались вслепую. Согласно закону №1009, действует публичное правопреемство. Поэтому если райсоветы, которые потеряли полномочия, не успели допередать имущество, то эту функцию осуществляют с приобретением соответствующего статуса вновь избранные советы. Имущество может передаваться как движимое, так и недвижимое, а также целостные имущественные комплексы", – рассказал он.

Сопровождать передачу объектов здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы будут профильные департаменты ОГА.

"Процесс передачи коммунального имущества территориальным общинам очень важен. Нужно совместно искать пути и решения, как его реализовать. На первый взгляд, в некоторых случаях упираемся в процедурные, юридические преграды, но должны понимать, что стоит на кону. Чтобы не возникло ситуации, что с 1 января заведения останутся без источников финансирования. Поэтому необходимо принять все меры и найти необходимую коммуникацию между районными советами и территориальными общинами, чтобы эти решения были приняты", – добавил замглавы ОГА Евгений Греков.

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализацииОкончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

Теги: Полтава, децентрализация, Полтавская область, финансы, облгосадминистрация, имущество, Полтавская ОГА, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Шакира показала тренировку на роллердроме
Шакира показала тренировку на роллердроме
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
"Это о-о-очень вкусно!" Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо
"Это о-о-очень вкусно!" Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS