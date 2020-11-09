Глава Ровенской ОГА заболел COVID-19

Глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Коваль заявил, что будет работать в онлайн-режиме Фото: Віталій Коваль / Facebook

Глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль заболел COVID-19. Об этом 9 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, его ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

"Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать буду в онлайн-режиме", – написал Коваль.

На утро 9 ноября в Украине подтвердили 8687 новых случаев COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек.

В Ровенской области зафиксировано 22 140 случаев коронавируса.