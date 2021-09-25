Глава "Слуги народа" объяснил, что тормозит обещанные избирателям "стремительные реформы" в Украине

"Мы обещали избирателям стремительные реформы. Однако сейчас политические оппоненты упрекают, что мы идем в том же темпе, что и предыдущий парламент. Проанализировав причины, мы обнаружили, что по несколько месяцев "застреваем" в рассмотрении законопроектов из-за "поправочного спама", – сказал он.

Нардеп считает, что у руководства Верховной Рады "нет политической воли", чтобы избавиться от этого явления.

"Мы с вами много раз обсуждали, как от этого избавиться", – подчеркнул Корниенко.