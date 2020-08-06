ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Совета адвокатов: Введение судей в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры нарушает обязательства Украины перед Советом Европы

Вернуть старые нормы и ввести в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры действующих судей или судей в отставке предлагает глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, отметила председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Лидия Изовитова: Позиция Костина это шаг назад, это ретроспектива и невыполнение международных обязательств
Лидия Изовитова: Позиция Костина – это шаг назад, это – ретроспектива и невыполнение международных обязательств
Фото: unba.org.ua

Возможное введение судей в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий (КДК) адвокатуры является нарушением обязательств Украины перед Советом Европы, заявила председатель Совета адвокатов Украины (CАУ) Лидия Изовитова  на заседании организации 5 августа, сообщает агентство Advokat Post.

Она напомнила, что по закону об адвокатуре, который действовал до 2012 года, судьи входили в состав КДК адвокатуры. Но при разработке нового закона, учитывая обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры, было предусмотрено создание КДК исключительно из числа адвокатов.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин предлагает вернуть старые нормы и ввести в состав КДК действующих судей или судей в отставке.

"То есть позиция Костина – это шаг назад, это – ретроспектива и невыполнение международных обязательств, которая взяла на себя Украина, вступая в Совет Европы", – отметила Изовитова.

Член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко добавила, что Костин манипулирует общественным мнением, говоря о том, что должен быть паритет: если адвокаты входят в дисциплинарные органы судей, то и судьи должны входить в таких органов адвокатуры. Фактически, он предлагает установить контроль государственных органов за деятельностью общественных организаций, считает она.

"Государственные институты, государственные органы должны быть открыты перед обществом. Это – основной принцип любой современной правового государства. Но никак не наоборот. То есть уважаемый Андрей Костин подменил понятия", – отметила Каденко.

В связи с этим САУ решила обратиться к президенту, председателю Верховной Рады, главам парламентских комитетов и международным институтам, чтобы привлечь их внимание к попыткам изменить курс Украины на обеспечение независимости адвокатуры.

Теги: Совет Европы, судьи, Андрей Костин, адвокат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS