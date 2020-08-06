Глава Совета адвокатов: Введение судей в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры нарушает обязательства Украины перед Советом Европы

Вернуть старые нормы и ввести в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры действующих судей или судей в отставке предлагает глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, отметила председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Лидия Изовитова: Позиция Костина – это шаг назад, это – ретроспектива и невыполнение международных обязательств Фото: unba.org.ua

Возможное введение судей в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий (КДК) адвокатуры является нарушением обязательств Украины перед Советом Европы, заявила председатель Совета адвокатов Украины (CАУ) Лидия Изовитова на заседании организации 5 августа, сообщает агентство Advokat Post.

Она напомнила, что по закону об адвокатуре, который действовал до 2012 года, судьи входили в состав КДК адвокатуры. Но при разработке нового закона, учитывая обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры, было предусмотрено создание КДК исключительно из числа адвокатов.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин предлагает вернуть старые нормы и ввести в состав КДК действующих судей или судей в отставке.

"То есть позиция Костина – это шаг назад, это – ретроспектива и невыполнение международных обязательств, которая взяла на себя Украина, вступая в Совет Европы", – отметила Изовитова.

Член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко добавила, что Костин манипулирует общественным мнением, говоря о том, что должен быть паритет: если адвокаты входят в дисциплинарные органы судей, то и судьи должны входить в таких органов адвокатуры. Фактически, он предлагает установить контроль государственных органов за деятельностью общественных организаций, считает она.

"Государственные институты, государственные органы должны быть открыты перед обществом. Это – основной принцип любой современной правового государства. Но никак не наоборот. То есть уважаемый Андрей Костин подменил понятия", – отметила Каденко.

В связи с этим САУ решила обратиться к президенту, председателю Верховной Рады, главам парламентских комитетов и международным институтам, чтобы привлечь их внимание к попыткам изменить курс Украины на обеспечение независимости адвокатуры.