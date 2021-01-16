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Глава ВАКС: Я не могу подать в отставку. Считаю, что из-за недоразумения не должна бросать работу

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич попала в центр внимания украинских СМИ после того, как посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия" (президентом последнего является экс-нардеп Сергей Кивалов). Она считает недоразумением ситуацию, которая возникла из-за этого визита.

Танасевич: Я считаю, что не должна бросать работу, которую добросовестно и качественно выполняю с 2012 года ежедневно, с утра до ночи
Танасевич: Я считаю, что не должна бросать работу, которую добросовестно и качественно выполняю с 2012 года – ежедневно, с утра до ночи
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич не намерена уходить в отставку из-за скандала, который начался после того, как стало известно, что она посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия".

Об этом она рассказала в комментарии Transparency International Ukraine, опубликованном в Facebook.

"В профильном законе о судоустройстве предусмотрено, что право на отставку имеет судья, который проработал 20 лет на должности судьи. В отставку я подать не могу и не буду этого делать, что потому производных данных для этого нет", – сказала Танасевич.

Юристу в Украине, чтобы получить статус судьи и занимать эту должность, необходимо пройти "очень серьезные испытания", речь идет о наличии минимального специального стажа, сдаче квалификационных экзаменов, прохождении конкурсов, рассказала она. Кроме того, уже занимая должность судьи, они проходят полную проверку имущественного состояния и "многие другие моменты", отметила Тансевич.

"Я считаю, что из-за, в моем понимании, недоразумения я не должна бросать работу, которую добросовестно и качественно выполняю с 2012 года – ежедневно, с утра до ночи. Объективных и субъективных причин, чтобы сейчас уволиться с должности, нет", – подчеркнула глава ВАКС.

Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины 7 мая 2019 года, почти через месяц после запуска работы суда.

"Слідство.Інфо" сообщило 14 января 2021 года, что Танасевич 23 декабря приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права университета "Одесская юридическая академия" и посещала новогоднюю вечеринку, организованную президентом юракадемии, бывшим народным депутатом Сергеем Киваловым.

На этом корпоративе, по данным журналистов, были глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий и председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которые фигурируют в расследованиях украинских правоохранительных органов (дело Вовка рассматривает ВАКС).

После этого Центр противодействия коррупции заявил, что Танасевич "как минимум должна извиниться перед коллегами или вообще уйти с должности".

В ВАКС пояснили: визит Танасевич был рабочим, она встречалась с директором института Василием Феликом и представителями студенческого самоуправления. Результатом встречи стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС. В то же время в ВАКС прямо не указывали, посещала ли Танасевич новогоднюю вечеринку.

Танасевич сказала, что была на неформальном мероприятии примерно 30 минут. Она подчеркнула, что не общалась с Тупицким и Вовком.

"Я общаюсь с высшими учебными учреждениями и вообще общаюсь с огромным количеством людей. Моя должность обязывает меня к этому. И за полтора года на позиции главы антикоррупционного суда это первая ситуация, которая приобрела такую неожиданную для меня окраску. [...] Для меня несколько странно, что возникла такая необходимость проводить почти расследование по этому вопросу. За свою добродетель и репутацию я отвечаю головой. Я ручаюсь за свои непредвзятость, независимость и объективность", – заявила она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Кивалов, отставка, Павел Вовк, вечеринка, Елена Танасевич, Александр Тупицкий, ВАКС
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