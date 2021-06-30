Главу избиркома в Киеве будут судить за фальсификацию выборов – прокуратура

По данным следствия, глава комиссии в Дарницком районе подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов, в который внесла на 40 голосов больше в пользу одной из политпартий.

Факт подделки установили, когда территориальная комиссия принимала уточненный протокол.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя комиссии по факту подделки и использования поддельной избирательной документации (ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит от семи до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.