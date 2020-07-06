Голобуцкий: Вопросы экологии возникают, когда происходит борьба политических кланов

В Украине одни кланы зарабатывают на вырубке деревьев, а другие на контрабанде, заявил замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что об экологии в Украине начинают говорить тогда, когда это выгодно какой-то группе влияния. Об этом он сказал "5 каналу", комментируя реакцию общества на паводок в западных областях Украины.

"Что касается экологов – это вопрос денег... У нас нет системной борьбы с вырубкой, экологией, общей стратегии, как оно должно быть... Эти вопросы возникают тогда, когда происходит борьба каких-то кланов политических в стране. Кто-то зарабатывает на вырубке деревьев, а кто-то на контрабанде", – объяснил он.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом.

Служба безопасности Украины передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды.