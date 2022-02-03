"Голос" подозревают в миллионной растрате. ГБР допросило лидера партии Рудик

Во время проведения анализа отчетности партии сотрудники Национальной антикоррупционной прокуратуры обнаружили, что заключенные руководством "Голоса" договоры о предоставлении услуг и выполнении работ рядом физических лиц – предпринимателей имеют признаки фиктивности, о чем был составлен соответствующий акт.

В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной растраты денежных средств руководством "Голоса" в особо крупных размерах. В рамках уголовного производства допрошен ряд свидетелей, в частности народных депутатов.

Глава партии "Голос" Кира Рудик после допроса в ГБР пообщалась с журналистами, видео обнародовано на ее странице в Facebook. Она утверждает, что дело по поводу партии, которую она возглавляет, не имеет никаких доказательств, причин или поводов для расследований. Рудик называет действия ГБР преследованием оппозиции.