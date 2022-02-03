"Голос" подозревают в миллионной растрате. ГБР допросило лидера партии Рудик

Во время проведения анализа отчетности партии сотрудники Национальной антикоррупционной прокуратуры обнаружили, что заключенные руководством "Голоса" договоры о предоставлении услуг и выполнении работ рядом физических лиц – предпринимателей имеют признаки фиктивности, о чем был составлен соответствующий акт.
В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной растраты денежных средств руководством "Голоса" в особо крупных размерах. В рамках уголовного производства допрошен ряд свидетелей, в частности народных депутатов.
Глава партии "Голос" Кира Рудик после допроса в ГБР пообщалась с журналистами, видео обнародовано на ее странице в Facebook. Она утверждает, что дело по поводу партии, которую она возглавляет, не имеет никаких доказательств, причин или поводов для расследований. Рудик называет действия ГБР преследованием оппозиции.
О лишении партии "Голос" госфинансирования стало известно в январе 2021 года. По словам лидера партии Киры Рудик, в Нацагентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что партия уплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.
В НАПК уточнили, что партия в свой отчет включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей, в сумме 1,3 млн грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями. В частности, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. грн за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде. Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети "Опора", а не выполнены подрядчиком, заявили в ведомстве.
Партия судилась с НАПК из-за приостановления финансирования, и 19 ноября агентство возобновило выплату госсредств.
2 февраля Рудик сообщила, что ГБР вызывает ее как свидетеля на допрос по делу о возможной растрате партийных средств.