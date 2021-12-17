"Рейдерский захват фракции со стороны ОП и Ермака". Железняк и Рудик не согласны с заменой руководства в "Голосе"

Железняк, который возглавляет фракцию "Голос" с начала года, сказал, что не признает смену ее руководства Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко 17 декабря на внеочередном заседании парламента объявил, что главой фракции вместо Железняка избрана его коллега Александра Устинова, а заместителем вместо Романа Костенко – Юлия Клименко. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказывал, что решение об изменении руководства фракции приняли на основании определения Окружного административного суда относительно положения о фракции "Голос".

Железняк сказал, что не признает это изменение руководства. По мнению нардепа, речь идет о попытке "рейдерского захвата фракции со стороны Офиса президента и [главы ОП] Андрея Ермака".

"Мы это не признаем, будем подавать соответствующие [заявления, чтобы правоохранители открывали] уголовные дела, в том числе на Корниенко", – сказал он.

По словам Железняка, во фракции 16 декабря узнали, что "неизвестный человек, какой-то адвокат из Днепра, подал иск в Печерский суд об аннулировании положения о фракции "Голос".

"Было давление на судью, для того чтобы в нарушение сроков получить решение об удовлетворении положения… А Корниенко получил решение фракции, которое я не подписывал, чтобы Александру Устинову назначить главой фракции", – сказал он.

Глава партии, нардеп от "Голоса" Кира Рудик сказала Общественному, что считает незаконным решение о смене главы фракции.

"В настоящее время никаких документов нам не предоставляли. Мы видим, что решение исключительно политическое, и сейчас оно не имеет юридической силы. То, что произошло, – это преступление", – заявила она.

В Facebook Рудик написала, что иск в ОАСК поступил сегодня и сегодня же в течение нескольких часов суд вынес определение об обеспечении иска.

"В 14.00 – состоялось якобы собрание фракции. В 14.15 – вице-спикер объявил с трибуны, что госпожа Устинова – теперь глава фракции. Я видела такое, только когда ГБР открывало дело против Юрия Бутусова – молниеносные действия, инспирированные Офисом президента. Это политический обмен голосования "Справедливости" за отставку [Дмитрия] Разумкова, за законопроект об олигархах, за бюджет, за молчание по вагнеровцам и офшорам, ДТП и другим громким делам", – заявила она. По мнению Рудик, решение "ничтожно и будет разбито в любом суде".

Устинова в Facebook заявила, что первым ее предложением в должности главы фракции будет вынесение на обсуждение фракции избрания нового руководителя и утверждение "демократического положения, которое не позволит злоупотреблять властью ни одному руководителю".