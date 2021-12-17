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ПОЛИТИКА

"Рейдерский захват фракции со стороны ОП и Ермака". Железняк и Рудик не согласны с заменой руководства в "Голосе"

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Железняк, который возглавляет фракцию "Голос" с начала года, сказал, что не признает смену ее руководства
Железняк, который возглавляет фракцию "Голос" с начала года, сказал, что не признает смену ее руководства
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал Общественному информацию о смене руководства фракции "Голос".

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко 17 декабря на внеочередном заседании парламента объявил, что главой фракции вместо Железняка избрана его коллега Александра Устинова, а заместителем вместо Романа Костенко – Юлия Клименко. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказывал, что решение об изменении руководства фракции приняли на основании определения Окружного административного суда относительно положения о фракции "Голос".

Железняк сказал, что не признает это изменение руководства. По мнению нардепа, речь идет о попытке "рейдерского захвата фракции со стороны Офиса президента и [главы ОП] Андрея Ермака".

"Мы это не признаем, будем подавать соответствующие [заявления, чтобы правоохранители открывали] уголовные дела, в том числе на Корниенко", – сказал он.

По словам Железняка, во фракции 16 декабря узнали, что "неизвестный человек, какой-то адвокат из Днепра, подал иск в Печерский суд об аннулировании положения о фракции "Голос".

"Было давление на судью, для того чтобы в нарушение сроков получить решение об удовлетворении положения… А Корниенко получил решение фракции, которое я не подписывал, чтобы Александру Устинову назначить главой фракции", – сказал он.

Глава партии, нардеп от "Голоса" Кира Рудик сказала Общественному, что считает незаконным решение о смене главы фракции.

"В настоящее время никаких документов нам не предоставляли. Мы видим, что решение исключительно политическое, и сейчас оно не имеет юридической силы. То, что произошло, – это преступление", – заявила она.

В Facebook Рудик написала, что иск в ОАСК поступил сегодня и сегодня же в течение нескольких часов суд вынес определение об обеспечении иска.

"В 14.00 – состоялось якобы собрание фракции. В 14.15 – вице-спикер объявил с трибуны, что госпожа Устинова – теперь глава фракции. Я видела такое, только когда ГБР открывало дело против Юрия Бутусова – молниеносные действия, инспирированные Офисом президента. Это политический обмен голосования "Справедливости" за отставку [Дмитрия] Разумкова, за законопроект об олигархах, за бюджет, за молчание по вагнеровцам и офшорам, ДТП и другим громким делам", – заявила она. По мнению Рудик, решение "ничтожно и будет разбито в любом суде".

Устинова в Facebook заявила, что первым ее предложением в должности главы фракции будет вынесение на обсуждение фракции избрания нового руководителя и утверждение "демократического положения, которое не позволит злоупотреблять властью ни одному руководителю".

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5514812685211828

Контекст:

22 октября спикер Рады Руслан Стефанчук уже объявлял о прекращении полномочий Железняка как главы фракции "Голос", нардеп заявил о провокации со стороны коллег. На сайте парламента сейчас указано, что он является главой фракции "Голос".

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В "Голосе" с весны этого года продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от "Голоса" опубликовали совместное заявление, обвинив руководство партии в подыгрывании власти. Они потребовали провести съезд партии, утвердить новый устав и переизбрать ее руководство.

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская ячейка – в полном составе, винницкая – частично вышли из партии. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести съезд для избрания нового главы партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" (Устинова входит в это объединение) и недоверии Железняку. В объединение вошли 10 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, рейдерский захват, Юлия Клименко, Александра Устинова, партия Голос, Александр Корниенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк
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