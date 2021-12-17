Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос" в Раде

"Сообщаю об избрании Устиновой Александры на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, заместителем главы депутатской фракции партии "Голос" избрана Клименко Юлия", – сказал он и закрыл заседание.

На внеочередном заседании было порядка 100 нардепов – в самом начале. В ходе заседания нардепы сначала обсудили, а потом провалили включение в повестку законопроекта №6376 об отсрочке расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, после этого Корниенко объявил на несколько минут перерыв, когда он вернулся, в зале, судя по трансляции канала "Рада", оставались единицы.

Отдельно видео того, как Корниенко озвучивал объявление, опубликовал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

Он также сообщил в Telegram, что решение об изменении руководства фракции приняли по решению Окружного административного суда (11 нардепов из фракции обжаловали положение о фракции "Голос", согласно которому для изменения руководства нужно две трети голосов).

Железняк опубликовал часть решения ОАСК, о котором говорит Гончаренко.

22 октября спикер Рады Руслан Стефанчук уже объявлял о прекращении полномочий Железняка как главы фракции "Голос", нардеп заявил о провокации со стороны коллег. До сегодняшнего дня Железняк продолжал выполнять полномочия главы фракции.