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ПОЛИТИКА

Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос" в Раде

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Корниенко сообщил, что главой фракции "Голос" стала Устинова
Корниенко сообщил, что главой фракции "Голос" стала Устинова
Фото: rada.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко 17 декабря на внеочередном заседании парламента объявил о смене руководства фракции "Голос", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сообщаю об избрании Устиновой Александры на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, заместителем главы депутатской фракции партии "Голос" избрана Клименко Юлия", – сказал он и закрыл заседание.

На внеочередном заседании было порядка 100 нардепов – в самом начале. В ходе заседания нардепы сначала обсудили, а потом провалили включение в повестку законопроекта №6376 об отсрочке расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, после этого Корниенко объявил на несколько минут перерыв, когда он вернулся, в зале, судя по трансляции канала "Рада", оставались единицы.

Отдельно видео того, как Корниенко озвучивал объявление, опубликовал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/342493843931508/

Он также сообщил в Telegram, что решение об изменении руководства фракции приняли по решению Окружного административного суда (11 нардепов из фракции обжаловали положение о фракции "Голос", согласно которому для изменения руководства нужно две трети голосов).

Железняк опубликовал часть решения ОАСК, о котором говорит Гончаренко.

22 октября спикер Рады Руслан Стефанчук уже объявлял о прекращении полномочий Железняка как главы фракции "Голос", нардеп заявил о провокации со стороны коллег. До сегодняшнего дня Железняк продолжал выполнять полномочия главы фракции.

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В "Голосе" с весны этого года продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от "Голоса" опубликовали совместное заявление, обвинив руководство партии в подыгрывании власти. Они потребовали провести съезд партии, утвердить новый устав и переизбрать ее руководство.

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская ячейка – в полном составе, винницкая – частично вышли из партии. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести съезд для избрания нового главы партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" (Устинова входит в это объединение) и недоверии Железняку. В объединение вошли 10 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Гончаренко, Юлия Клименко, Александра Устинова, партия Голос, Александр Корниенко, ОАСК, Ярослав Железняк
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