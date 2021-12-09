Рудик в статье для Atlantic Council: Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ

Кира Рудик: Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику Фото: rbc.ua

"Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того, чтобы решать проблемы, поднятые критиками, кажется, что предпочтительным подходом является усиление давления на журналистов и СМИ", – заявила она.

В качестве примера нардеп привела уголовное дело, где фигурирует журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов – дело открыто после его словесной перепалки с президентом на пресс-конференции.

"Во время того же пресс-марафона Зеленский также напал на другого журналиста, Михаила Ткача, который недавно опубликовал расследование празднования дня рождения главы администрации Зеленского Андрея Ермака. Этот день рождения в государственной резиденции в Карпатах вызвал возмущение после заявлений о том, что команда президента прибыла на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – написала Рудик.

Также она отметила в этом ряду допросы журналистки Янины Соколовой и обвинения в "пророссийской" риторике в адрес Наташи Влащенко после критики Зеленского и его команды в ток-шоу.

"Обвинения против Зеленского выходят за рамки нападений на отдельных журналистов и включают обвинения в давлении на оппозиционные СМИ", – сказано в статье.

Рудик подчеркнула, что нападения на СМИ – это традиционный ранний шаг по пути к авторитаризму.

"Действительно, когда Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году, одним из его первых шагов было подавление молодых независимых СМИ страны", – заявила лидер партии "Голос".