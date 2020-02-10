Гончарук заявил, что вместе с Deutsche Banh рассчитывает уничтожить коррупцию в "Укрзалізниці"

Украинская железная дорога должна стать такой, как Deutsche Bahn – без коррупции, эффективной и "зашитой в софт", заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук: Немцы очень щепетильны, поэтому никакого сомнения в том, что эти отношения будут правильно построены, нет Фото: pravda.com.ua

Правительство привлечет специалистов Deutsche Bahn для стратегического развития "Укрзалізниці" и привлечения инвестиций, в результате сотрудничества с немецкой компанией "Укрзалізниця" должна стать эффективной, как Deutsche Banh, заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 10 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что "Укрзалізниця" является стратегической компанией с точки зрения логистики и частью критической инфраструктуры. Поэтому в планах Кабинета Министров именно развитие стратегического партнерства с Deuchte Bahn. Как отметил премьер-министр, речь не идет о приватизации или передаче "Укрзалізниці" в концессию.

"У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзалізниця" – одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают ", – сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство рассматривает идею о привлечении немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn. По словам Гончарука, партнерство согласно меморандуму предусматривает консультации на первом этапе сотрудничества.

"Это отношения между компаниями, между "Укрзалізницею" и Deutsche Bahn, которые будут структурированы в соответствии с действующим законодательством, то есть все конкурентные процедуры будут соблюдены. Вы знаете, немцы очень щепетильны, поэтому никакого сомнения в том, что эти отношения будут правильно построены, нет", – заявил глава правительства.

Гончарук также рассказал о преимуществах сотрудничества "Укрзалізниці" с авторитетной немецкой компанией. В первую очередь это привлечение иностранных инвестиций и очистки компании-перевозчика от коррупции.

"Инвестиции в том числе драйвятся репутацией компании, страны. Ни для кого не секрет, что сегодня на "Укрзалізниці" до сих пор коррупция и, мягко говоря, там наводить порядок еще, дай бог сколько времени нужно. И одним из таких четких серьезных сигналов, что ситуация меняется, могло бы быть участие иностранной компании с очень хорошей репутацией, которая на самом деле имеет нулевую толерантность к коррупции. Это очень важно. В Deutsche Bahn есть опыт внедрения софта, например", – рассказал премьер-министр.

По словам Гончарука, Украина потенциально является стратегически интересной для построения пути из Германии в Китай. Премьер-министр отметил, что в этом сотрудничестве есть много стратегических аспектов, а Украина в первую очередь должна перенять управленческий опыт и софт немецкой компании.

"А действительно, что мы пытаемся сделать? Я хотел бы, чтобы украинская железная дорога была такой, как Deutsche Bahn – без коррупции, эффективной, зашитой в софт", – заявил глава правительства.

"Укрзалізниця" 5 февраля в Киеве подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею". Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.