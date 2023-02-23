Гордон выиграл еще одну апелляцию по делу о российском гражданстве Пальчевского

В октябре 2020 года на сайте "Цензор.НЕТ" была опубликована заметка, в которой утверждалось, что у Пальчевского, который тогда баллотировался в мэры Киева, есть российское гражданство, и прилагались копии документов. Согласно им, телеведущий получил российский паспорт в 2006 году. Спустя несколько дней Гордон записал видеоблог о Пальчевском, который выложил на свой YouTube-канал. В обращении он ссылался на публикацию "Цензор.НЕТ" о российском гражданстве Пальчевского и высказывал предположение, что телеведущий может быть офицером российских спецслужб.

Пальчевский обратился в суд. 10 декабря 2021 года Шевченковский районный суд Киева решил, что информация, которую распространили "Цензор.НЕТ" и Гордон, является недостоверной и "унижает честь, достоинство и деловую репутацию Пальчевского". Ответчики обжаловали это решение.

22 февраля Киевский апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции "в части признания недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Пальчевского" информации, которую опубликовали "Цензор.НЕТ" и Гордон.

Постановление вступило в силу в день принятия, но в течение месяца может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде.

Это уже второе подобное судебное решение. 20 декабря 2022 года Киевский апелляционный суд тоже удовлетворил апелляционную жалобу Гордона на решение Шевченковского районного суда Киева от 14 июня. Иск касался заявлений Гордона в эфире телеканала "Украина 24", что у Пальчевского есть российское гражданство и что он распространяет пророссийские нарративы. Шевченковский райсуд стал на сторону Пальчевского и решил, что эта информация унижает его честь, достоинство и деловую репутацию, но позже апелляционная инстанция отменила это решение.