Гордон выиграл еще одну апелляцию по делу о российском гражданстве Пальчевского

В октябре 2020 года на сайте "Цензор.НЕТ" была опубликована заметка, в которой утверждалось, что у Пальчевского, который тогда баллотировался в мэры Киева, есть российское гражданство, и прилагались копии документов. Согласно им, телеведущий получил российский паспорт в 2006 году. Спустя несколько дней Гордон записал видеоблог о Пальчевском, который выложил на свой YouTube-канал. В обращении он ссылался на публикацию "Цензор.НЕТ" о российском гражданстве Пальчевского и высказывал предположение, что телеведущий может быть офицером российских спецслужб.
Пальчевский обратился в суд. 10 декабря 2021 года Шевченковский районный суд Киева решил, что информация, которую распространили "Цензор.НЕТ" и Гордон, является недостоверной и "унижает честь, достоинство и деловую репутацию Пальчевского". Ответчики обжаловали это решение.
22 февраля Киевский апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции "в части признания недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Пальчевского" информации, которую опубликовали "Цензор.НЕТ" и Гордон.
Постановление вступило в силу в день принятия, но в течение месяца может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде.
Это уже второе подобное судебное решение. 20 декабря 2022 года Киевский апелляционный суд тоже удовлетворил апелляционную жалобу Гордона на решение Шевченковского районного суда Киева от 14 июня. Иск касался заявлений Гордона в эфире телеканала "Украина 24", что у Пальчевского есть российское гражданство и что он распространяет пророссийские нарративы. Шевченковский райсуд стал на сторону Пальчевского и решил, что эта информация унижает его честь, достоинство и деловую репутацию, но позже апелляционная инстанция отменила это решение.
Пальчевский родился в 1961 году в Киеве. Окончил Военный институт иностранных языков в Москве, затем работал переводчиком в Лаосе. По словам Гордона, этот институт "был кузницей кадров для ГРУ Генштаба вооруженных сил Советского Союза, потом России". В 1995 году Пальчевский баллотировался в Госдуму РФ. В середине 2000-х переехал в Украину. В Киеве основал медицинский центр Eurolab, занимался политикой и параллельно работал на телевидении.
Впервые скандал о наличии российского гражданства у Пальчевского вспыхнул в 2010 году, когда в Украине он был назначен первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта. По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданство России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".
В 2020 году издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает".
Гордон обратил внимание, что после полномасштабного вторжения России о Пальчевском в Украине вообще ничего не слышно (к примеру, его страница в Facebook в Украине сейчас недоступна). "Что-то он не клеймит Россию, не клеймит [президента РФ Владимира] Путина. Что-то я не вижу этого. Что, повестки нет такой?" – сказал Гордон.