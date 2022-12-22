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Гордон выиграл апелляцию по делу о российском гражданстве Пальчевского

 
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Гордон: Война идет 10 месяцев. Где Пальчевский? Что-то он не клеймит Россию, не клеймит Путина
Гордон: Война идет 10 месяцев. Где Пальчевский? Что-то он не клеймит Россию, не клеймит Путина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Киевский апелляционный суд 20 декабря удовлетворил апелляционную жалобу журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона и частично отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 14 июня, которое касалось заявлений Гордона о бизнесмене и телеведущем Андрее Пальчевском. Об этом Гордон рассказал во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

Пальчевский подал в суд на Гордона из-за его заявлений в эфире телеканала "Украина 24". Гордон сказал, что у Пальчевского есть российское гражданство и что он распространяет пророссийские нарративы. 14 июня Шевченковский райсуд стал на сторону Пальчевского и решил, что эта информация унижает его честь, достоинство и деловую репутацию, соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Гордон подал апелляцию, и суд удовлетворил ее. 

"Пальчевский на меня обиделся, в суд подал. Проиграл. Ну что делать? Бывает", – сказал Гордон. 

Журналист напомнил биографию Пальчевского. Киевлянин Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, затем работал переводчиком в Лаосе.  

"Этот институт был кузницей кадров для ГРУ Генштаба вооруженных сил Советского Союза, потом России. То есть оттуда выпускали готовых гэрэушников. Они знали много языков. И Пальчевский неслучайно работал в Лаосе. Ясно же, что он делал", – сказал журналист. 

В 1995 году Пальчевский баллотировался в Госдуму РФ. В середине 2000-х переехал в Украину.

"Этого гражданина России заслали в Украину, показали, что он очень богатый человек, ему легенду сделали, под него открыли [медицинский центр] Eurolab. Туда поперлась наша так называемая элита сдавать анализы. А что такое для разведорганов анализы элиты? Ну это же вообще клондайк! Понятно, кто чем болен, кто с кем спит, у кого триппер, у кого СПИД... Я серьезно говорю. Это важнейшая при вербовке, при шантаже информация", – подчеркнул журналист.

Параллельно с занятием бизнесом в Украине Пальчевский работал на телевидении, где, продолжил Гордон, "распускал российские нарративы". При этом, по информации журналиста, в одно время Пальчевского "высоко ценили в Офисе президента".

"С ним разговаривали подолгу. Это я точно знаю. Его принимали, его привечали, просили руководство телекомпаний пускать Пальчевского в эфир от имени Офиса президента (в частности, на государственном канале "Дом" в этом году должно было выходить ток-шоу Пальчевского, но, как рассказала изданию "Детектор медиа" директор мультимедийной платформы иновещания Юлия Островская, из-за войны производство некоторых проектов, в том числе программы Пальчевского, приостановили. "ГОРДОН")", – сказал Гордон.

При этом журналист обратил внимание, что после полномасштабного вторжения России о Пальчевском в Украине вообще ничего не слышно (к примеру, его страница в Facebook в Украине сейчас недоступна). 

"Война идет 10 месяцев. Андрей Иванович Пальчевский раньше не сходил с экранов телевизора. Как включишь телевизор, любой канал – видишь прекрасное лицо Андрея Ивановича и, главное, его шляпу. Он говорить умеет, он очень обаятельный человек, очень умный, образованный. Этого не отнять. Я всегда справедлив. Если [украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр] Поворознюк – идиот, я говорю, что он – идиот, но если Пальчевский умный, я говорю, что Пальчевский умный. Вот он говорил, говорил, началась война, где Пальчевский? Что-то он не клеймит Россию, не клеймит [президента России Владимира] Путина. Что-то я не вижу этого. Что, повестки нет такой?" – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Впервые скандал о наличии российского гражданства у Пальчевского вспыхнул в 2010 году, когда в Украине он был назначен первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта. 

По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданство России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".

В 2020 году издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.

Гордон высказывал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Гордон, гражданство, ГРУ, Алеся Бацман, суды, апелляция, Андрей Пальчевский
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