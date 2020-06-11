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Горковенко: Друзья Комарницкого в правоохранительных органах помогают ему сидеть на столичных потоках

Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий "запросто, по-дружески общается с фактическим и.о. прокурора Киева" Евгением Стояновским, а также с руководством СБУ и главой Государственной аудиторской службы Геннадием Плисом, заявил экс-заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко.

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Владимир Горковенко: Можно только искренне порадоваться за Комарницкого, ведь как говорят: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей"
Владимир Горковенко: Можно только искренне порадоваться за Комарницкого, ведь как говорят: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей"
Фото: Володимир Горковенко / Facebook

Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, вероятно, поддерживает дружеские отношения с правоохранителями, потому что они не замечают его "схемы", заявил в Facebook бывший заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко.

"Смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий, как выяснилось, дружит не только с [мэром Киева] Виталием Кличко и [нардепом от "Слуги народа"] Николаем Тищенко, которые прикрывают его схемы. Но эти же схемы в упор не замечают и правоохранители. На такую мысль наводят записи, опубликованные нардепом [от "Слуги народа"] Гео Леросом, о которых я уже писал. А там много интересного. И то, что Комарницкий через фирму "Эко-Строй-Трейд" выводит сотни миллионов из столичного бюджета. И то, что Кличко санкционирует выделение миллиардов на эту "прокладку", которой Комарницкий рулит вместе с [бенефициарами компании "Эко-Строй-Трейд" Сергеем] Максим Кучером и [Максимом] Микитасем. Первый фактически подмял под себя одну из самых коррумпированных структур – Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), а второй, хоть и находится под следствием, сохраняет влияние на строительную сферу", – утверждает Горковенко.

Он добавил, что Комарницкий "запросто, по-дружески общается с фактическим и.о. прокурора Киева" Евгением Стояновским.

"Это также инфа из пленок Лероса. А по данным скандального "Джокера" (так называется Telegram-канал, который распространяет якобы инсайды из команды "Слуги народа". – "ГОРДОН"), Денис Комарницкий на короткой ноге с СБУ, куда ездит вместе с главным аудитором страны Геннадием Плисом. Конечно, они туда ездят не в качестве подозреваемых. Можно только искренне порадоваться за Комарницкого, ведь как говорят: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Именно эти друзья и помогают ему сидеть на столичных потоках. Возможно, хоть НАБУ нарушит эту монополию на неприкосновенность. Тем более что с момента подачи нардепом записей прошла неделя", – написал Горковенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3031286943575578&id=100000829056947

3 июня Лерос сообщил, что передал в НАБУ и Bihus.info вероятную копию компьютера Комарницкого с "десятками гигабайт и тысячами документов".

Теги: СБУ, правоохранители, НАБУ, Джокер, Владимир Горковенко, ГАСИ, Денис Комарницкий
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