В Киеве создадут 6 тыс. дополнительных мест в школах – первый заместитель Кличко

Для плотно застроенных районов города актуальна надстройка этажей в школах при реконструкции и только в Дарницком районе столицы можно перестроить еще 11 типовых школ, рассказал и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Валентин Мондриевский.

В Дарницком районе в конце октября откроют гимназию №315 – после пятимесячной реконструкции с надстройкой четвертого этажа, сообщил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Валентин Мондриевский, сообщает сайт КГГА.

"Надстройка дополнительного этажа дала возможность увеличить мощность заведения с 1260 до 1880 мест. В школе появились 18 новых крупных кабинетов и шесть кабинетов для разделения классов на группы", – рассказал он.

В школе заменили окна, освещение, систему отопления, установили современную пожарную сигнализацию и систему вентиляции, утеплили фасад.

"В целом на реконструкцию гимназии №315 из бюджета города потратили почти 60 млн грн, а также 20 млн грн – из государственного бюджета по программе "Способная школа", – отметил Мондриевский.

Надстройка этажей актуальна для плотно застроенных районов города и только в Дарницком районе можно перестроить еще 11 типовых школ, что позволит увеличить мощность заведений на дополнительные 6 тыс. мест, рассказал он.