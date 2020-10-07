В КГГА рекомендуют перенести осенние каникулы в школах. Названы даты

В Киевской городской государственной администрации рекомендуют школам столицы уйти на каникулы на неделю раньше запланированного – с 21-го по 28 октября.

Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) рекомендовал школам начать осенние каникулы 21 октября. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба КГГА.

В ведомстве отметили, что предложили соответствующее решение для предотвращения распространения COVID-19 и создания безопасных условий в период проведения местных выборов, которые намечены на 25 октября.

"По информации департамента, за парты школьники вернутся через неделю, 28 октября", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту, добавили в ведомстве.

Плановые осенние каникулы намечены на 26 октября – 1 ноября.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончалось 4597 пациентов с COVID-19, выздоровело 105 970.

В Киеве от коронавирусной инфекции умерло 442 человека, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице 25 474.