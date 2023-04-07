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Градостроительная реформа повышает прозрачность и помогает бороться с коррупцией – эксперты USAID TAPAS

По мнению экспертов USAID TAPAS, предложенная в законе система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию
По мнению экспертов USAID TAPAS, предложенная в законе система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию
Фото: pixabay.com

Градостроительную реформу в Украине (законопроект №5655) поддержал проект USAID TAPAS. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Градостроительная реформа (законопроект №5655) является одной из главных для послевоенного восстановления. Я горжусь тем, что мы делаем это вместе с  проектом TAPAS. Я уверен, что цифровизация является ключом к прозрачности и подотчетности", – написал Кубраков.

На странице в Twitter USAID TAPAS отметили, что проект USAID TAPAS "с гордостью" поддерживает цифровизацию в строительном секторе Украины, включая Единую электронную систему, которая предусмотрена законопроектом №5655. По мнению экспертов USAID TAPAS, такая система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию.

"15 сервисов, которые уже являются частью Единой электронной системы, на сегодняшний день сэкономили украинцам 261 миллион долларов. Мы стремимся повышать прозрачность и бороться с коррупцией в строительном секторе", – заявили в USAID TAPAS.

Контекст:

USAID TAPAS – это проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", который оказывает поддержку гражданам Украины и украинскому правительству в борьбе с коррупцией в ключевых функциях государственного управления и услугах, а также способствует созданию доверия украинцев к правительству на основе прозрачности, подотчетности и улучшенного качества услуг. Об этом проект пишет на своем официальном сайте.

Цель этой поддержки – имплементация видимых и успешных реформ в государственном управлении и услугах для преодоления коррупции в таких ключевых сферах как электронные публичные закупки, открытые данные и электронные услуги. Миссия проекта – противодействовать коррупции через реформу электронного управления в Украине и внедрение лучших мировых практик в сфере электронных публичных закупок, открытых данных и электронных услуг.

Теги: строительство, USAID, закон, реформа, Александр Кубраков
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