Градостроительная реформа повышает прозрачность и помогает бороться с коррупцией – эксперты USAID TAPAS

По мнению экспертов USAID TAPAS, предложенная в законе система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию Фото: pixabay.com

"Градостроительная реформа (законопроект №5655) является одной из главных для послевоенного восстановления. Я горжусь тем, что мы делаем это вместе с проектом TAPAS. Я уверен, что цифровизация является ключом к прозрачности и подотчетности", – написал Кубраков.

Urban planning reform (law 5655) is one of the main ones for post-war recovery. I am proud that we are doing it together with @project_TAPAS. I am sure that digitization is the key to transparency and accountability https://t.co/2pEsTM85Pt — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) April 6, 2023

На странице в Twitter USAID TAPAS отметили, что проект USAID TAPAS "с гордостью" поддерживает цифровизацию в строительном секторе Украины, включая Единую электронную систему, которая предусмотрена законопроектом №5655. По мнению экспертов USAID TAPAS, такая система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию.

"15 сервисов, которые уже являются частью Единой электронной системы, на сегодняшний день сэкономили украинцам 261 миллион долларов. Мы стремимся повышать прозрачность и бороться с коррупцией в строительном секторе", – заявили в USAID TAPAS.