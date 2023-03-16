ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Ассоциации городов Украины показали недостатки законопроекта №5655. Инфографика

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ассоциация городов Украины настаивала на доработке законопроекта
Ассоциация городов Украины настаивала на доработке законопроекта
Фото: auc.org.ua

Ассоциация городов Украины обнародовала на своем сайте инфографику, в которой объяснила, чем, по мнению членов ассоциации, вредит законопроект №5655 о градостроительной реформе общинам и всему украинскому обществу.

В АГУ, в частности, выделяют следующие недостатки законопроекта:

  • нарушаются права собственников земельных участков. Законопроект дает возможность строить без обязательного разрешения собственника земли и документов на землю;
  • стимулируется массовое самовольное строительство. Проводить проверку объектов строительства запрещается;
  • общественность лишается прав контроля и влияния. Активистам и специалистам запрещено инициировать проверки соблюдения законодательства в сфере строительства, активистов обязывают обосновать их интерес к защите объектов градостроительства;
  • ограничиваются права местного самоуправления. Плановые проверки строительства будут производиться исключительно частной компанией;
  • фактически узаконивается безответственность частных контролеров. За невынесение предписания об остановке работ наказание для них – всего 67 100 грн ($1700), за подписание акта готовности объекта, построенного с нарушениями, – 281 820 грн ($7000).
Инфографика: auc.org.ua
Инфографика: auc.org.ua

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ все еще находится на подписи у президента.

Теги: Верховная Рада, коррупция, реформы, самоуправление, строительство, законодательство, законопроект, документы, Ассоциация городов Украины, реформа, проверки, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
Галина ГРИШИНА
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (167340)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (58799)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (48797)
4
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (48399)
5
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (42198)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (36867)
7
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (34425)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (28789)
 
 
 
 