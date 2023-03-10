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Депутаты Европарламента рассматривают законопроект №5655 как препятствие для вступления Украины в ЕС – Ассоциация городов Украины

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Депутат Европарламента от Германии прокомментировал украинский законопроект о реформе градостроительства
Депутат Европарламента от Германии прокомментировал украинский законопроект о реформе градостроительства
Фото: EPA

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что законопроект №5655 о реформе градостроительства нужно доработать. Об этом он сказал во время визита в Украину в интервью телеканалу "Прямий". Фрагмент интервью опубликовала на своем сайте Ассоциация городов Украины. В ассоциации делают вывод, что изменение законопроекта является одним из условий вступления Украины в Европейский союз.

"Нужно, чтобы украинские законы полностью соответствовали европейским правилам. Важные реформы начаты. Реформа децентрализации должна быть полностью внедрена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина оставила путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это [законопроект] №5655. Закон о градостроительстве, который, по нашей оценке, является проблематичным. Его нужно доработать", – сказал Галер.

ВИДЕО
Видео: Асоціація міст України АМУ / YouTube
Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ все еще находится на подписи у президента.

Теги: Верховная Рада, Германия, коррупция, Европарламент, строительство, децентрализация, евроинтеграция, Европейский союз, законопроект, Ассоциация городов Украины, реформа
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