"Поставили точку". Процесс ликвидации ГАСИ окончательно завершен, заявили в Мининфраструктуры

Работу прекратили все 24 территориальных органа ГАСИ, закрыто 5420 исполнительных производств по судебным делам. Все документы ГАСИ переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления.
Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 года осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).
"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье", – заявил вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Он добавил, что сейчас в Украине идет масштабная реформа градостроительства, в центре которой – цифровизация документов и автоматизация процессов. Одна из целей реформы – максимально минимизировать человеческий фактор, чтобы участники строительного рынка могли подать онлайн необходимые документы и проверить статус их рассмотрения.
По словам министра, власти работают над тем, чтобы новая система была открытой и прозрачной. К ней будут иметь доступ не только контролирующие или правоохранительные органы, но и представители общественности.
5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.
13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.
27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.
В сентябре 2021 года сентябре Кабмин окончательно утвердил ликвидацию ГАСИ и передал ее полномочия ГИАГ.
В декабре того же года Кабмин отменил реформу. Согласно постановлению №1340 от 23 декабря, правительство ликвидировало Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, зато постановило создать Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.