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"Поставили точку". Процесс ликвидации ГАСИ окончательно завершен, заявили в Мининфраструктуры

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Кубраков: Коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн
Кубраков: Коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн
Фото: kmu.gov.ua

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры официально завершило ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Работу прекратили все 24 территориальных органа ГАСИ, закрыто 5420 исполнительных производств по судебным делам. Все документы ГАСИ переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления.

Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 года осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье",  заявил вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что сейчас в Украине идет масштабная реформа градостроительства, в центре которой  цифровизация документов и автоматизация процессов. Одна из целей реформы  максимально минимизировать человеческий фактор, чтобы участники строительного рынка могли подать онлайн необходимые документы и проверить статус их рассмотрения.

По словам министра, власти работают над тем, чтобы новая система была открытой и прозрачной. К ней будут иметь доступ не только контролирующие или правоохранительные органы, но и представители общественности.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0wEhFxTDGiw5f7bMVrr1qVj6BQqs4cSMC7bhMbUN34j1Q88AbRCViDi8Dttb5fpUMl

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.

В сентябре 2021 года сентябре Кабмин окончательно утвердил ликвидацию ГАСИ и передал ее полномочия ГИАГ. 

В декабре того же года Кабмин отменил реформу. Согласно постановлению №1340 от 23 декабря, правительство ликвидировало Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, зато постановило создать Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

Теги: Министерство инфраструктуры, строительство, архитектура, Мининфраструктуры, реформа, Министерство инфраструктуры Украины, ГАСИ, Александр Кубраков, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства
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