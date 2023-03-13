"Поставили точку". Процесс ликвидации ГАСИ окончательно завершен, заявили в Мининфраструктуры

Кубраков: Коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн Фото: kmu.gov.ua

Работу прекратили все 24 территориальных органа ГАСИ, закрыто 5420 исполнительных производств по судебным делам. Все документы ГАСИ переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления.

Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 года осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 млрд грн. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье", – заявил вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что сейчас в Украине идет масштабная реформа градостроительства, в центре которой – цифровизация документов и автоматизация процессов. Одна из целей реформы – максимально минимизировать человеческий фактор, чтобы участники строительного рынка могли подать онлайн необходимые документы и проверить статус их рассмотрения.

По словам министра, власти работают над тем, чтобы новая система была открытой и прозрачной. К ней будут иметь доступ не только контролирующие или правоохранительные органы, но и представители общественности.