Законопроект №5655 реализует антикоррупционную стратегию, но в форме, которая не минимизирует коррупционные риски – глава НАПК Новиков

Новиков: В ходе рабочего совещания нам показали один текст, а в принятом законопроекте был другой Фото: nazk.gov.ua

"Позиция НАПК по проекту №5655 всегда оставалась неизменной. В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу в 2021 году, были устранены. Нам была направлена редакция ко второму чтению. Однако в этой реакции мы обнаружили, что в процессе устранения предыдущих коррупционных рисков возникли новые. Поэтому мы проанализировали проект до второго чтения и направили свои выводы парламентскому комитету. Было проведено рабочее совещание с участием работников НАПК и комитета и, согласно документам, предоставленным на этом рабочем совещании, все коррупционные риски, согласно нашим рекомендациям, были проработаны. То есть текст законопроекта ко второму чтению был изменен", – рассказал Новиков.

Он добавил, что НАПК выявило после проработки уже принятого Верховной Радой законопроекта, что остался не устраненным коррупционный риск, связанный с возможностью получения неправомерной выгоды работниками, которые будут администрировать электронную систему в сфере строительства.

"То есть в ходе рабочего совещания нам показали один текст, а в принятом законопроекте был другой. Согласно принятому законопроекту, в случае невнесения информации о подаче судебного иска после внесения предписания об остановке самовольного строительства такое строительство будет считаться законным. Мы потребовали изменить эту норму, но она осталась в этой редакции", – подчеркнул глава Агентства.

Новиков прогнозирует, что законопроект позволяет продолжать незаконное строительство.

"Очевидно, что будет самовольная постройка. Вносится предписание, а затем лицо может просто не успеть на день внести информацию о подаче иска или не успеть подать иск. Таким образом даже незаконное строительство сможет продолжаться", – отметил он.

Руководитель НАПК заявил, что эти замечания в Офис президента уже передали.

"Мы уже направили письмо. Однако хочу отметить, что цифровизация разрешительной системы в сфере строительства является частью антикоррупционной стратегии, принятой парламентом. Ее поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроения. То есть, этот закон реализует антикоррупционную стратегию, но в форме, которая не минимизирует коррупционные риски", – сказал Новиков.