Минкульт и НАПК создают группу по предотвращению торговли предметами искусства, украденными оккупантами в Украине

По данным Минкульта, в Украине из-за российской агрессии повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры Фото: day.kyiv.ua

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Рабочая группа получит название Art Sanct Task Force.

"Цель группы – выявление похищенных во время войны в Украине предметов искусства и предметов старины, недопущение их свободного обращения в мире и поиск творческих активов подсанкционных россиян с целью дальнейшей заморозки этих активов и их конфискации", – уточнил Ткаченко.

По словам министра, в конфликтах такого уровня "невозможно эвакуировать и обезопасить все". Он отметил, что в настоящее время повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что Минкульт находится в контакте с международными и украинскими правоохранительными органами и профильными организациями, чтобы привлечь Россию к ответственности, арестовать ее активы по всему миру и предотвратить международный трафик похищенного.

"Мы понимаем, что это сложный и длительный процесс из-за его масштабов, который мир не видел со времен Второй мировой войны. Поэтому вместе с НАПК начинаем уже сейчас и сделаем все, чтобы вернуть похищенное в Украину и привлечь Россию к ответственности", – подытожил министр.