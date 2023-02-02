Минкульт и НАПК создают группу по предотвращению торговли предметами искусства, украденными оккупантами в Украине

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Рабочая группа получит название Art Sanct Task Force.
"Цель группы – выявление похищенных во время войны в Украине предметов искусства и предметов старины, недопущение их свободного обращения в мире и поиск творческих активов подсанкционных россиян с целью дальнейшей заморозки этих активов и их конфискации", – уточнил Ткаченко.
По словам министра, в конфликтах такого уровня "невозможно эвакуировать и обезопасить все". Он отметил, что в настоящее время повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры.
Он подчеркнул, что Минкульт находится в контакте с международными и украинскими правоохранительными органами и профильными организациями, чтобы привлечь Россию к ответственности, арестовать ее активы по всему миру и предотвратить международный трафик похищенного.
"Мы понимаем, что это сложный и длительный процесс из-за его масштабов, который мир не видел со времен Второй мировой войны. Поэтому вместе с НАПК начинаем уже сейчас и сделаем все, чтобы вернуть похищенное в Украину и привлечь Россию к ответственности", – подытожил министр.
В июле 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.
В октябре СМИ сообщали, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты ограбили картинную галерею.
Из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области россияне вывезли почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века.
В Минкульте проинформировали 5 января, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.
Пострадали более 450 библиотек, более 60 музеев и галерей, около 20 театров и филармоний, более 90 заведений художественного образования, добавили в ведомстве.
В Минкульте отметили, что на оккупированных территориях невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.