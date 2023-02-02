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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минкульт и НАПК создают группу по предотвращению торговли предметами искусства, украденными оккупантами в Украине

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По данным Минкульта, в Украине из-за российской агрессии повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры
По данным Минкульта, в Украине из-за российской агрессии повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры
Фото: day.kyiv.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Министерство культуры и информационной политики начинают работу по отслеживанию нарушений санкций на мировом рынке искусства и предотвращению незаконной торговли предметами искусства.

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Рабочая группа получит название Art Sanct Task Force. 

"Цель группы – выявление похищенных во время войны в Украине предметов искусства и предметов старины, недопущение их свободного обращения в мире и поиск творческих активов подсанкционных россиян с целью дальнейшей заморозки этих активов и их конфискации", – уточнил Ткаченко.

По словам министра, в конфликтах такого уровня "невозможно эвакуировать и обезопасить все". Он отметил, что в настоящее время повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что Минкульт находится в контакте с международными и украинскими правоохранительными органами и профильными организациями, чтобы привлечь Россию к ответственности, арестовать ее активы по всему миру и предотвратить международный трафик похищенного.

"Мы понимаем, что это сложный и длительный процесс из-за его масштабов, который мир не видел со времен Второй мировой войны. Поэтому вместе с НАПК начинаем уже сейчас и сделаем все, чтобы вернуть похищенное в Украину и привлечь Россию к ответственности", – подытожил министр.

Контекст:

В июле 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.

В октябре СМИ сообщали, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты ограбили картинную галерею.

Из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области россияне вывезли почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века. 

В Минкульте проинформировали 5 января, что наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

Пострадали более 450 библиотек, более 60 музеев и галерей, около 20 театров и филармоний, более 90 заведений художественного образования, добавили в ведомстве.

В Минкульте отметили, что на оккупированных территориях невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Теги: санкции, искусство, культура, Александр Ткаченко, Минкульт, война России против Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, министерство культуры, Министерство культуры и информационной политики
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