Воровство РФ в украинских музеях на оккупированной территории является величайшим ограблением со времен Второй мировой войны – СМИ

Украинские правоохранители, занимающиеся фиксацией таких преступлений, и руководители музеев говорят, что уничтожены экспозиции в Херсоне, Мариуполе и Мелитополе. Это величайшая кража предметов искусства со времен Второй мировой войны, когда нацисты ограбили Европу, считают авторы статьи.
Украинские прокуроры и руководители музеев говорят, что в Херсоне россияне похитили более 15 тыс. предметов изобразительного искусства и уникальных артефактов. При этом мародерство вряд ли является случайным поведением нескольких военнослужащих, говорят международные эксперты, или даже желанием получить скорую прибыль на черном рынке. Они считают, что кражи являются попыткой широкомасштабного уничтожения украинской культуры и идентичности.
"Это не то, что один солдат кладет серебряную чашу в свой рюкзак. Это гораздо, гораздо больший масштаб", – говорит Джеймс Рэтклифф, главный советник The Art Loss Register – лондонской организации, занимающейся поиском похищенного искусства.
The New York Times отмечает, что Украина собирает доказательства для будущего преследования культурных преступлений: юристы и эксперты составляют списки исчезнувших предметов, прочесывают музейные записи и пытаются идентифицировать потенциальных свидетелей и местных коллаборантов, которые могли помогать оккупантам.
"Каждый на рынке искусства теперь настороже. Каждый аукционный дом, который увидит предметы из Украины, начнет задавать много вопросов", – добавил Рэтклифф.
Он сообщил, что The Art Loss Register уже зарегистрировала более 2 тыс. экспонатов из Украины, которые, вероятно, были украдены. Это картины из Херсонского художественного музея и скифское золото из Мелитополя.
В июле Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.
В октябре СМИ сообщали, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты ограбили картинную галерею.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, оставленный российскими оккупантами. 12 ноября стало известно, что россияне вывезли из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века.
Россияне также вывезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.