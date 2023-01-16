Воровство РФ в украинских музеях на оккупированной территории является величайшим ограблением со времен Второй мировой войны – СМИ

Украинские правоохранители, занимающиеся фиксацией таких преступлений, и руководители музеев говорят, что уничтожены экспозиции в Херсоне, Мариуполе и Мелитополе. Это величайшая кража предметов искусства со времен Второй мировой войны, когда нацисты ограбили Европу, считают авторы статьи.

Украинские прокуроры и руководители музеев говорят, что в Херсоне россияне похитили более 15 тыс. предметов изобразительного искусства и уникальных артефактов. При этом мародерство вряд ли является случайным поведением нескольких военнослужащих, говорят международные эксперты, или даже желанием получить скорую прибыль на черном рынке. Они считают, что кражи являются попыткой широкомасштабного уничтожения украинской культуры и идентичности.

"Это не то, что один солдат кладет серебряную чашу в свой рюкзак. Это гораздо, гораздо больший масштаб", – говорит Джеймс Рэтклифф, главный советник The Art Loss Register – лондонской организации, занимающейся поиском похищенного искусства.

The New York Times отмечает, что Украина собирает доказательства для будущего преследования культурных преступлений: юристы и эксперты составляют списки исчезнувших предметов, прочесывают музейные записи и пытаются идентифицировать потенциальных свидетелей и местных коллаборантов, которые могли помогать оккупантам.

"Каждый на рынке искусства теперь настороже. Каждый аукционный дом, который увидит предметы из Украины, начнет задавать много вопросов", – добавил Рэтклифф.

Он сообщил, что The Art Loss Register уже зарегистрировала более 2 тыс. экспонатов из Украины, которые, вероятно, были украдены. Это картины из Херсонского художественного музея и скифское золото из Мелитополя.