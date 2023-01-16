ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воровство РФ в украинских музеях на оккупированной территории является величайшим ограблением со времен Второй мировой войны – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсоне россияне украли более 15 тыс. предметов изобразительного искусства
В Херсоне россияне украли более 15 тыс. предметов изобразительного искусства
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Российская армия присвоила в Украине десятки тысяч предметов искусства, в том числе исторические экземпляры, возраст которых достигает нескольких тысяч лет. Об этом 15 января пишет The New York Times.

Украинские правоохранители, занимающиеся фиксацией таких преступлений, и руководители музеев говорят, что уничтожены экспозиции в Херсоне, Мариуполе и Мелитополе. Это величайшая кража предметов искусства со времен Второй мировой войны, когда нацисты ограбили Европу, считают авторы статьи.

Украинские прокуроры и руководители музеев говорят, что в Херсоне россияне похитили более 15 тыс. предметов изобразительного искусства и уникальных артефактов. При этом мародерство вряд ли является случайным поведением нескольких военнослужащих, говорят международные эксперты, или даже желанием получить скорую прибыль на черном рынке. Они считают, что кражи являются попыткой широкомасштабного уничтожения украинской культуры и идентичности.

"Это не то, что один солдат кладет серебряную чашу в свой рюкзак. Это гораздо, гораздо больший масштаб", – говорит Джеймс Рэтклифф, главный советник The Art Loss Register – лондонской организации, занимающейся поиском похищенного искусства. 

The New York Times отмечает, что Украина собирает доказательства для будущего преследования культурных преступлений: юристы и эксперты составляют списки исчезнувших предметов, прочесывают музейные записи и пытаются идентифицировать потенциальных свидетелей и местных коллаборантов, которые могли помогать оккупантам.

"Каждый на рынке искусства теперь настороже. Каждый аукционный дом, который увидит предметы из Украины, начнет задавать много вопросов", – добавил Рэтклифф. 

Он сообщил, что The Art Loss Register уже зарегистрировала более 2 тыс. экспонатов из Украины, которые, вероятно, были украдены. Это картины из Херсонского художественного музея и скифское золото из Мелитополя.

Контекст:

В июле Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.

В октябре СМИ сообщали, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты ограбили картинную галерею.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, оставленный российскими оккупантами. 12 ноября стало известно, что россияне вывезли из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века. 

Россияне также вывезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.

Теги: Херсон, искусство, музеи, Мариуполь, Мелитополь, скифское золото, армия РФ, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала
"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (136350)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (112562)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (82030)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (75921)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (68717)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65125)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (61702)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43609)
 
 
 
 