Гройсман: Не обманывайте себя – когда Путина не станет, Россия все равно будет проблемой

Гройсман: С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

"Режим будет рожать новых авторитарных лидеров, независимо от фамилий. Агрессор будет идти туда, где будет видеть свою безнаказанность. И об этом надо говорить честно и открыто, в глаза лидерам великих держав… С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными. Они нам – пропаганду 24/7, а мы им – цивилизованный, демократический пиар", – отметил Гройсман.

По его словам, европейцам нужно перестать говорить о разрозненности.

"Нам надо перестроиться, иначе Россия подчинит нас. Функция России – подчинять, а не создавать и защищать. И если мы проявим лидерство – получим успех. И это тот успех, за который мы ежедневно платим свою цену", – резюмировал Гройсман.