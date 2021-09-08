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Гройсман: Не обманывайте себя – когда Путина не станет, Россия все равно будет проблемой

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Гройсман: С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными
Гройсман: С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Российский авторитарный режим останется проблемой для Украины даже после ухода из власти президента РФ Владимира Путина. Такое мнение во время сессионной дискуссии 30-го Экономического форума в польском Карпаче выразил лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "ГОРДОН".

"Режим будет рожать новых авторитарных лидеров, независимо от фамилий. Агрессор будет идти туда, где будет видеть свою безнаказанность. И об этом надо говорить честно и открыто, в глаза лидерам великих держав… С нами борются не только военными, энергетическими, экономическими методами, но и информационными. Они нам – пропаганду 24/7, а мы им – цивилизованный, демократический пиар", – отметил Гройсман.

По его словам, европейцам нужно перестать говорить о разрозненности.

"Нам надо перестроиться, иначе Россия подчинит нас. Функция России – подчинять, а не создавать и защищать. И если мы проявим лидерство – получим успех. И это тот успех, за который мы ежедневно платим свою цену", – резюмировал Гройсман.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Сразу после этого РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Теги: Россия, Крым, Украина, пропаганда, Владимир Гройсман, агрессия, боевики, Европа, война на Донбассе, Украинская стратегия
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