Гройсман вошел в тройку украинских политиков с наивысшим уровнем доверия украинцев и возглавил рейтинг "самых эффективных премьеров" – опрос

Гройсману доверяют 32% граждан. По этому показателю он уступает только президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого 38%.

В тройке лидеров также нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (30%).

Помимо этого, Гройсман возглавил рейтинг "самых эффективных премьеров". Как отмечают социологи, на условных "выборах премьер-министра" за него проголосовали бы 14% украинцев.

На втором месте нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (12%), на третьем – сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%).

При этом 34% опрошенных считают, что Гройсман лучше всех глав Кабмина смог бы урегулировать экономическую ситуацию в стране.

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.