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Гройсман вошел в тройку украинских политиков с наивысшим уровнем доверия украинцев и возглавил рейтинг "самых эффективных премьеров" – опрос

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Согласно результатам опроса, Гройсману доверяют 32% граждан
Согласно результатам опроса, Гройсману доверяют 32% граждан
Фото: Українська стратегія Гройсмана / Facebook

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вошел в тройку украинских политиков с наивысшим уровнем доверия украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 декабря результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Гройсману доверяют 32% граждан. По этому показателю он уступает только президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого 38%.

В тройке лидеров также нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (30%).

Помимо этого, Гройсман возглавил рейтинг "самых эффективных премьеров". Как отмечают социологи, на условных "выборах премьер-министра" за него проголосовали бы 14% украинцев.

На втором месте нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (12%), на третьем – сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%).

При этом 34% опрошенных считают, что Гройсман лучше всех глав Кабмина смог бы урегулировать экономическую ситуацию в стране.

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, выборы, рейтинг, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, украинцы, премьер-министр, Дмитрий Разумков, Украинская стратегия
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