ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Гройсман: Никакого референдума о целостности Украины быть не может

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гройсман: Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность
Гройсман: Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность
Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Украина не должна проводить референдумы, затрагивающие тему целостности страны. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил лидер партии "Украинская стратегия", бывший премьер-министр Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба политика.

"Никакого референдума о территориальной целостности не может быть априори. Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность", – сказал Гройсман.

По его словам, сегодня планета столкнулась с борьбой миров – демократического и авторитарного, поэтому консолидация демократического мира очень важна.

"Чего боится [президент РФ Владимир] Путин? Демократии, честных выборов, верховенства права. Он боится, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свои мысли. Он это будет подавлять. И он опасается того, что Украина будет интегрироваться в Европейский союз, как это предусмотрено нашей Конституцией. И это значит, что мы являемся юридической частью европейского демократического мира", – отметил экс-премьер.

Контекст:

26 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума". президент Украины Владимир Зеленский подписал его в апреле.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом. Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

В Украине могут провести референдум по поводу войны на Донбассе, заявил Зеленский телеканалу "1+1" в интервью, которое вышло 10 декабря.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть [референдум] относительно Донбасса, это может быть относительно Крыма, это может быть в целом относительно прекращения войны", – сказал глава государства.

Теги: Украина, референдум, Владимир Гройсман, Европейский союз, Владимир Зеленский, Украинская стратегия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
"Он сгорел за два дня". Волочкова сообщила о личной утрате
"Он сгорел за два дня". Волочкова сообщила о личной утрате
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
  Разумков рассказал, чем занимается его жена
  Разумков рассказал, чем занимается его жена
"Девушка из порно". Рианна показала голое тело в развратной позе
"Девушка из порно". Рианна показала голое тело в развратной позе
  "Это слишком, так нельзя". Мишина рассказала, почему рассталась с Эллертом
  "Это слишком, так нельзя". Мишина рассказала, почему рассталась с Эллертом
  "Она брала интервью у Януковича, когда он бежал". Новый мэр Харькова Терехов рассказал о многолетнем романе со своей возлюбленной
  "Она брала интервью у Януковича, когда он бежал". Новый мэр Харькова Терехов рассказал о многолетнем романе со своей возлюбленной
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком
"Любимый, ты лучший". Ребрик показала эротические снимки с мужем
"Любимый, ты лучший". Ребрик показала эротические снимки с мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (169100)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (140326)
3
"К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube (72362)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (38821)
5
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (27521)
6
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (25010)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (24586)
8
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (22349)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS