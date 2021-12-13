Гройсман: Никакого референдума о целостности Украины быть не может

"Никакого референдума о территориальной целостности не может быть априори. Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность", – сказал Гройсман.

По его словам, сегодня планета столкнулась с борьбой миров – демократического и авторитарного, поэтому консолидация демократического мира очень важна.

"Чего боится [президент РФ Владимир] Путин? Демократии, честных выборов, верховенства права. Он боится, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свои мысли. Он это будет подавлять. И он опасается того, что Украина будет интегрироваться в Европейский союз, как это предусмотрено нашей Конституцией. И это значит, что мы являемся юридической частью европейского демократического мира", – отметил экс-премьер.