Гройсман: Никакого референдума о целостности Украины быть не может

"Никакого референдума о территориальной целостности не может быть априори. Мы унитарная страна и должны отстаивать свою целостность", – сказал Гройсман.
По его словам, сегодня планета столкнулась с борьбой миров – демократического и авторитарного, поэтому консолидация демократического мира очень важна.
"Чего боится [президент РФ Владимир] Путин? Демократии, честных выборов, верховенства права. Он боится, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свои мысли. Он это будет подавлять. И он опасается того, что Украина будет интегрироваться в Европейский союз, как это предусмотрено нашей Конституцией. И это значит, что мы являемся юридической частью европейского демократического мира", – отметил экс-премьер.
26 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума". президент Украины Владимир Зеленский подписал его в апреле.
Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом. Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.
В Украине могут провести референдум по поводу войны на Донбассе, заявил Зеленский телеканалу "1+1" в интервью, которое вышло 10 декабря.
"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть [референдум] относительно Донбасса, это может быть относительно Крыма, это может быть в целом относительно прекращения войны", – сказал глава государства.