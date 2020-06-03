Группа нардепов просит Конституционный Суд признать амнистию майдановцев незаконной

Группа из 50 нардепов считает, что амнистия активистов Евромайдана противоречит Конституции и "сформировала в обществе впечатление о вседозволенности безнаказанно совершать преступления".

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти Фото: EPA

В Конституционный Суд Украины поступило представление 50 народных депутатов о конституционности закона об амнистии активистов Майдана. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба суда.

Речь о законе "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" №743–VІІ от 21 февраля 2014 года.

Этот закон предусматривает освобождение от уголовной и административной ответственности активистов Революции достоинства при условии, что их действия связаны с участием в массовых акциях протеста, которые начались 21 ноября 2013 года.

Группа из 50 нардепов, согласно представлению, считает, что данный закон противоречит Конституции и "сформировал в обществе впечатление о вседозволенности безнаказанно совершат преступления".

Депутаты просят открыть конституционное производство и привлечь к нему депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко, Александр Качного и Григория Мамку.

Представление подписали депутаты от ОПЗЖ, а также исключенные из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, Анна Скороход и парламентарий из "Слуги народа" Александр Дубинский.

В феврале за отмену амнистии выступила тогдашний врио директора Госбюро расследований, а ныне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.