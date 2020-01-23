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Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО

Жена бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Юлия сообщила, что на переводе ее мужа из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО города Киева настаивали детективы.

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Грымчак находится под стражей с августа 2019 года
Грымчак находится под стражей с августа 2019 года
Фото: radiosvoboda.org

Экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО. Об этом в Facebook сообщила его жена Юлия Грымчак.

"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева", – написала она.

Женщина добавила, что пока не владеет полной информацией об условиях содержания мужа.

"Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе, потому что ни одна ловушка правоохранителей не сработала. Ни одного нарушения со стороны арестанта не было. Они обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, но на это время не знают также ничего", – написала жена бывшего замминистра.

https://www.facebook.com/Female.U/posts/2710917382321780

14 августа 2019 года стало известно, что в доме Грымчака проходит обыск. В Национальном антикоррупционном бюро и Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители задержали заместителя министра и его помощника за вымогательство у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что замминистра также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Замминистра якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

В МинВОТ утверждали что задержание Грымчака не касается его работы в ведомстве. В Минкульте заявляли, что не согласовывают проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в городе Киеве.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил сумму залога в три раза. Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

4 сентября Кабинет Министров Украины уволил заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в том числе Грымчака.

22 октября ГПУ переквалифицировала дело Грымчака на статью о злоупотреблении влиянием.

Теги: Юрий Луценко, Украина, Чернигов, СИЗО, мошенничество, Юрий Грымчак, Лукьяновское СИЗО
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