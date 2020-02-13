Грымчаку продлили меру пресечения до апреля

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак будет находиться по домашним арестом до 13 апреля.

Высший антикоррупционный суд 13 февраля продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Согласно решению суда, Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

14 августа 2019 года стало известно, что в доме Грымчака проходит обыск. В Национальном антикоррупционном бюро и Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители задержали заместителя министра и его помощника за вымогательство у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что замминистра также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Замминистра якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

В МинВОТ утверждали что задержание Грымчака не касается его работы в ведомстве. В Минкульте заявляли, что не согласовывают проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в городе Киеве.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил сумму залога в три раза. Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

4 сентября Кабинет Министров Украины уволил заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в том числе Грымчака.

22 октября ГПУ переквалифицировала дело Грымчака на статью о злоупотреблении влиянием.

30 января Грымчака освободили из-под стражи, суд принял решение отправить его под круглосуточный домашний арест.