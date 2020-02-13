Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Грымчаку продлили меру пресечения до апреля

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак будет находиться по домашним арестом до 13 апреля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грымчаку продлили домашний арест на два месяца
Грымчаку продлили домашний арест на два месяца
Фото: Юрій Гримчак / Facebook

Высший антикоррупционный суд 13 февраля продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Согласно решению суда, Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/193434772027163

14 августа 2019 года стало известно, что в доме Грымчака проходит обыск. В Национальном антикоррупционном бюро и Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители задержали заместителя министра и его помощника за вымогательство у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что замминистра также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Замминистра якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

В МинВОТ утверждали что задержание Грымчака не касается его работы в ведомстве. В Минкульте заявляли, что не согласовывают проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в городе Киеве.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил сумму залога в три раза. Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

4 сентября Кабинет Министров Украины уволил заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в том числе Грымчака.

22 октября ГПУ переквалифицировала дело Грымчака на статью о злоупотреблении влиянием.

30 января Грымчака освободили из-под стражи, суд принял решение отправить его под круглосуточный домашний арест.

Теги: арест, Юрий Грымчак, Высший антикоррупционный суд Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS