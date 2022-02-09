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Харьковская ОГА разрывает контракт с генподрядчиком из-за срыва сроков строительства онкоцентра

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Как говорится в выводах рабочей группы, генподрядчик нарушал сроки выполнения работ и не использовал авансовые бюджетные деньги
Как говорится в выводах рабочей группы, генподрядчик нарушал сроки выполнения работ и не использовал авансовые бюджетные деньги
Фото: kharkivoda.gov.ua

Рабочая группа Харьковской областной государственной администрации признала частное предприятие "РОМБ+" неспособным исполнять обязанности генерального подрядчика при строительстве Харьковского областного онкоцентра и решила расторгнуть контракт с ним, сообщила пресс-служба ОГА.

Рабочая группа проанализировала строительные работы, которые велись с 2020 года в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" и установила, что "ХОГА как распорядитель средств в установленные договором сроки и в полном объеме осуществила оплату выполненных работ". В то же время генподрядчик не выполнял должным образом свои обязательства и систематически нарушал условия договора, заявили в ОГА.

Как говорится в выводах рабочей группы, генподрядчик нарушал сроки выполнения работ и не использовал авансовые бюджетные деньги.

"Кроме того, генподрядчик препятствовал заказчику строительства осуществлять контроль за ходом, стоимостью и объемами выполнения работ и не информировал последнего о ходе работ. При этом во время действия договора и заседаний рабочей группы генподрядчик постоянно пытался переложить ответственность на других лиц: заказчика, проектантов, поставщиков и так далее", – сказано в сообщении.

При этом, отмечают в ХОГА, генеральный подрядчик "не предоставил никакого документального подтверждения наличия объективных причин нарушения сроков выполнения работ".

В итоге рабочая группа пришла к выводу о неспособности ЧП "РОМБ+" исполнять обязанности генподрядчика и приняла решение о расторжении договора.

"Ведь в случае срыва строительства онкоцентра речь идет не только о невыполнении программы президента "Большое строительство" на Харьковщине. Речь о том, что жители области не смогут вовремя получить столь необходимое учреждение здравоохранения. В соответствии с графиком строительства Харьковского онкоцентра в прошлом году должны были осуществить значительную часть работ, на что были предусмотрены и выделены необходимые средства. Однако, как мы видим, генподрядчик не справился. Мы должны догнать упущенное время и решить эту проблему", – прокомментировал ситуацию директор департамента капитального строительства Харьковской ОГА Сергей Жуков.

Контекст:

Рабочая группа по строительству Харьковского онкоцентра была создана в январе этого года по инициативе главы ХОГА Олега Синегубова.

19 января Синегубов осмотрел строительство онкоцентра и заявил: "Президент поставил четкую задачу, чтобы Харьковская область получила современный онкоцентр. Наша задача – организовать все условия для того, чтобы строительство шло, привлекать сюда государственные инвестиции и отстаивать проекты и программы для Президентской программы от имени Харьковской области. А здесь обнаруживается парадоксальная ситуация: средства есть, а строить не можем. В чем причина – будем разбираться".

Тогда же глава ХОГА дал поручение начать разработку проектно-сметной документации для третьей очереди, чтобы в дальнейшем избежать задержек строительства.

Теги: Харьков, инвестиции, бюджет, Харьковская область, строительство, Харьковская ОГА, деньги, онкология, Олег Синегубов, здравоохранение, Большое строительство
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