"Херню городите. Что не дрочите?" В Харьковском облсовете поругались из-за пандемии

Первый замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач раскритиковал работу властей по борьбе с пандемией. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в ответ заявил, что тот занимается "херней и болтологией".

Первый заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач разругался с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером из-за ситуации с COVID-19 в регионе, пишет Общественное.

Скоробагач взял слово на сессии облсовета 15 октября после выступления заместителя Харьковской ОГА Тараса Пастуха, который доложил о ситуации с лечением COVID-больных.

"Как-то у вас гладко проходит – "есть проблемы". А чего не скажете, что сегодня утром давали "скорую", только восемь коек, чтобы принимали больницы: это чернобыльская дала пять и еще по одной койке в различных больницах. А сколько у нас в день больных? У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, работой департамента здравоохранения. В каком состоянии палаты, какие койки?" – сказал Скоробагач.

Он пожаловался, что врачи предлагают лечить больных по телефону.

"Им дышать чем-то нужно! То есть работа провалена однозначно. И то, что вы говорите, мы в будущем будем делать, – это все херня! Просто чистой воды отписка!" – заявил он.

В ответ на это Кучер сказал, что сам Скоробагач "городит херню".

"Потому что никаких нет примеров, которые говорили бы о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные примеры. О том, что вы говорите: недостаточно коек? Да! О том, что у нас стены потрепанные? Да! Что вы делали пять лет? Что вы конкретно делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Ни хера ни делали вместе с [депутатом Харьковского облсовета Дмитрием] Булахом", – сказал Кучер.

После этого Скоробагач с криками встал с кресла и подошел в сторону Кучера со словами: "Не дрочите". В какой-то момент он ударил по столу, а затем по креслу заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко.

"Что не дрочите? Какой хаос, какие претензии? Врачи где? Кто сделал хотя бы один ремонт? Херней занимаетесь, болтологией, пять лет ни хера не делали", – ответил ему Кучер.

Видео перепалки в своем Facebook опубликовало Общественное.

В Харьковской области зарегистрировано 26 911 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, 5677 больных выздоровели, 437 умерли, говорится на сайте Харьковской ОГА.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 октября в Украине подтверждено 281 239 случаев болезни, 5302 украинца умерли, выздоровели 119 650, а продолжают болеть 156 287.