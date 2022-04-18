Игорь Суркис: То, что мы вывезли $17 млн, могли придумать только люди с больной фантазией

Суркис: Я и моя семья помогаем любимой Украине, но я не хочу это афишировать Фото: depositphotos.com

"Никто никуда не сбегал. Я был в Украине, пока не вывез футболистов с их семьями. И только после этого я уехал. Мой брат вообще уезжал с осложнениями после коронавируса, документы об этом были предоставлены в Верховную Раду. То, что мы вывезли $17 млн, могли придумать только люди с больной фантазией. Пришлось нанять квалифицированных юристов в Венгрии, чтобы они сделали запрос в пограничную службу, и уже официальный ответ мы направили в Госбюро расследований, которое подтверждает, что выехали мы абсолютно законно", – подчеркнул Суркис.

Он отметил, что его брат сейчас находится в Украине, выздоровел и уже был в парламенте.

"Его позиция по отношению к войне такая же, как у меня. Мне 63 года, и я считаю, что выехать и помогать нашей стране будет более правильно, чем просто сидеть в подвале на базе "Динамо". Я и моя семья помогаем любимой Украине, но я не хочу это афишировать. Афишируют в основном те, кто ничего не делает. Если по каким-то делам я буду нужен в Украине, то сяду в машину и без проблем приеду", – добавил Суркис.